Боитесь, что роботы и алгоритмы лишат вас работы? Пять успокоительных таблеток

Это все потому, что пока ни один искусственный интеллект не обладает такими развитыми сенсорами, как человек. У людей есть глаза, уши, тактильные рецепторы. Мы также различаем вкусы/запахи, у нас есть ощущение пространства. В машину же просто загружается массив текстов, на которых она учится. Ну, как «учится» — скорее, формирует некоторый набор правил при комбинировании элементов текста.

ТАБЛЕТКА № 2. УНИКАЛЬНОСТЬ И СМЫСЛ

Человек с детства впитывает в себя петабайты информации, часто даже неосознанно, формирует миллиарды связей между нейронами.

Кроме того, человек — это сложное сочетание биологических процессов, физических, химических, электрических реакций. Такой сложной комбинаторики не в состоянии добиться пока ни один вычислительный центр.

Возможно, когда квантовый компьютер будет в каждой кофеварке, путем объединения всех устройств в глобальную сеть и удастся создать искусственный сверхразум. Но пока это звучит как фантастика. Ну и этому сверхразуму точно будет чем заняться. И будут у него дела поважнее, чем подсиживать редактора районной газеты.

Так что с генерацией осмысленных текстов у роботов пока большие сложности. Однако в части анализа больших объемов информации, вычленения оттуда фактов, имен, взаимосвязей и вообще значимых данных — здесь человеку до алгоритмов далеко. И опять же: в этом случае ИИ выступает в роли исполнителя задания, которое формулирует человек.

Поэтому интеллектуальным цифровым системам лучше всего даются тексты, связанные с задачами, которые находятся в системе правил и запротоколированных отношений: это разного рода игры и спортивные состязания (от шахмат до волейбола), формализованные документы и ситуации (например, юридические договоры или игра на бирже), инструкции, мануалы и гайды.

Роботу можно поручить автоматически писать про погоду, курс доллара или ход футбольного матча, даже делать аналитику по фондовому рынку. Но искусственный интеллект не возьмет глубокое интервью, не сделает вовлекающий репортаж, не напишет едкий фельетон.

Подробнее о том, что могут и чего не могут робоавторы, рассказано в статье на Rusbase «AI-журналист, писатель и поэт».

ТАБЛЕТКА № 3. ЭТИКА И ЦЕННОСТИ

Про робоэтику мы в трендах новых медиа от MediaToolbox говорили еще в 2017 году. Ключевая мысль в том, что машинный интеллект не понимает этических проблем и действует в соответствии с интересами его создателей и заказчиков. Но на страже этики по-прежнему стоят живые люди. Именно биожурналисты, а не робоавторы, рассказывают людям о важном, ценном, общественно значимом. И пока никакие интеллектуальные системы не могут составить в этом людям конкуренцию. Скорее наоборот: люди сами развивают дискуссию по проблемам ограничения использования робосистем при создании, дистрибуции и анализе контента, к которому чувствительно человеческое сознание. То есть люди опасаются бездумного применения роботов там, где вопросы касаются человеческих отношений и представлений о хорошем и плохом.

Тренд на понимание важности этики в работе с алгоритмами и большими данными, а также безопасности данных людей все более усиливается. Мы уже видели дело Cambridge Analytica. Когда алгоритмы, направляемые людьми, помогли выстроить микротаргетинг и породили эффект «новой пропаганды»: теперь убеждающие сообщения доставляются до микрогрупп, опираясь на анализ психотипов и поведения в соцмедиа. В этом случае этику променяли на политическую целесообразность (и, похоже, на деньги).