Коробки из картона: назначение, классификации, материалы

Коробки из картона давно считаются универсальным типом тары. Разнообразие форм, размеров, конфигурации позволяет упаковывать любой товар. Собирать картонные короба можно с помощью клея, скотча, скоб. Конструкции могут применяться везде и в любой сфере. Подробно о картонной таре читайте здесь.

Назначение и материалы

Сферы применения коробок из картона определяются характеристиками конкретной модели. Конструкции можно использовать на конвейерной стадии либо в качестве упаковки товара. Различные модификации являются надежной тарой, которая оптимально подходит для хранения, транспортировки продукции на разных производственных предприятиях. Чаще применяются короба из гофрокартона, они представляют собой ящики, в составе которых несколько слоев. Также коробки нашли применение в транспортировке готовой продукции до точек продаж.

Транспортировочная тара изготавливается из высокопрочных разновидностей гофрокартона. Обязательно предусмотрена защита от влаги, механических повреждений. Картонные коробки – это идеальная упаковка изделий для продажи. Можно подбирать варианты оформления с разными надписями, логотипами или рисунками. Форма бывает классической или нестандартной.

Основные материалы, из которых предприятия выпускают короба – это обычный картон, гофрированный и хром-эрзац. Они бывают разной плотности, могут отличаться составными компонентами. Востребованный вариант сырья – гофрокартон. Это недорогой, очень прочный материал, который после утилизации не наносит вреда окружающей среде. Экологически чистое сырье подходит для изготовления упаковки для продуктов.

Разновидности

Изготовление картонной упаковки на заказ в СПб и Москве постоянно развивается. Предприятия, используя специальное оборудование, различные технологии, выпускают разные модификации картонных коробок. В зависимости от конструктивных особенностей модели бывают:

• С четырьмя клапанами

Это востребованные модификации, которые нашли применение в быту и сферах производства. На сборку потребуется максимум тридцать секунд, трудностей при этом не возникает. Производитель конструирует такие модели из заготовочного листа картона. По четыре клапана расположено на дне и крышке. Перед закупкой обращают внимание на размеры и характеристики.

• Архивные

Плотные, прочные короба без крышек. Плоские крышки чаще изготавливают отдельно. Конструкции великолепно подходят для длительного хранения документации в форматах А3 или А4. Покупателей привлекает доступность, простота сборки.

• «Книжки»

Это ящики довольно большой ширины и небольшой высоты. Верхняя часть скрепляется только с одной стороны. А открываются коробки такой конфигурации по типу книги. Короба подойдут для демонстрации товаров на витринах магазинов. В них хранят, перевозят, продают сладости, выпечку.

• Тара для групп товаров

Конструкции из картона разделены на зоны, которые разграничиваются перегородками. Стенки таких коробов достаточно жесткие, поэтому модификации этого типа подходят для безопасной упаковки, транспортировки хрупких предметов. В них упаковывают посуду, продукты.

• Крышка и дно

Выпускают короба из безопасного материала, поэтому чаще всего тару используют для продуктов. На сборку уходит минимум времени, конструкция имеет форму прямоугольника.

Размеры картонных коробов четко регламентированы стандартами ГОСТа. Большие модели используют для хранения, транспортировки товаров крупных размеров. Часто используют их во время переездов квартир, домов, офисов. Большие короба выпускают из высокопрочного гофрокартона.

Размеры бывают разные. Маленькие коробочки подойдут для косметики, парфюмерии, а также сувенирной продукции. Выпускают их из картона.

К картонной таре предъявлены довольно высокие требования. Упаковка обязательно должна быть прочной, чтобы надежно защищать содержимое во время хранения и транспортировки. Только так можно обезопасить товары от повреждений. Кроме этого, упаковка должна быть привлекательной для покупателей. Поэтому используют картон, на который можно наносить печать по разным технологиям.

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