Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Бойко

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Кисилев заявил, что готов пригласить на работу журналистку Елену Вищур (Бойко), которую российский суд постановил выдворить из страны на Украину за нарушение миграционного законодательства.

Кисилев заявил, что решение суда о выдворении Бойко — совершенно беспринципное. В частности, журналистка известна критикой президента Украины Петра Порошенко:

Эта не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальности в ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколь жестоко режим Порошенко расправляется с оппозиционными журналистами.

Также он добавил, что агентство будет готово предоставить Бойко работу.

Ранее Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении из России украинской журналистки Бойко за нарушение правил пребывания.

Во время судебного заседания Бойко заявила, что на Украине против нее возбуждено уголовное дело и она не может вернуться обратно. Также, по ее словам, в политическом убежище в России ей отказали.

Ее адвокат уже заявил, что обжалует решение о выдворении из России.

Фото: Елена Бойко / : vk.com