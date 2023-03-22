Взять идею штурмом: как генерировать эффективные решения в команде

Три этапа и четыре техники для редакций
Одна голова хорошо, а две придумают в два раза больше идей. Когда в редакции закончились темы для материалов, не запускается спецпроект или срываются герои главных текстов, пора проводить командный брейншторм.
Цель мозгового штурма – найти все способы решения проблемы. При этом идеи могут быть как совсем сумасшедшими, так и легко осуществимыми. Главное, вычленить из облака решений те, которые будут полезны для вашей редакции.
Чтобы провести брейншторм, который не превратится в пустую болтовню, а даст реальную пользу, нужно следовать простым правилам. ЖУРНАЛИСТ разбил мозговой штурм на три этапа, в каждом из которых выделил простые шаги. Бонус – в конце материала мы собрали рабочие техники брейншторма. Кстати, некоторые из этих техник можно использовать и при индивидуальном мозговом штурме.
Первый этап: подготовка
• Фейсконтроль
Наметьте список тех, кто должен участвовать в мозговом штурме. Не переусердствуйте: исследования показывают, что работа в больших группах снижает производительность каждого из участников. Например, Harvard Business Review советуют не проводить брейншторм в команде больше чем из 10 человек. Оптимальное число – от четырех до восьми участников.
• Домашнее задание
Попросите каждого из участников тщательно подготовиться к встрече. Пусть каждый выполняет свою работу и проводит свой первичный ресерч. Например, во время работы над медиасопровождением инвестиционных питч-сессий крупной компании мы делились следующим образом: дизайнер подбирал референсы для оформления соцсетей, маркетологи искали СМИ для партнерки, эсэмэмщики набрасывали примерный контент-план. Потом все идеи выносились на обсуждение.
• Вечер вопросов и предложений
Пусть участники также подумают и над вопросами, которые им важно обсудить с коллегами. Порядок работы, обязанности, объем работ и конечная цель – лучше заранее восполнить все пробелы, чтобы потом не останавливаться на этом.
Второй этап: брейншторм
• Время – деньги
Чтобы мозговой штурм не превратился в обсуждение новостей и планов на выходные, ограничивайте мозговой штурм по времени. Выделите на каждую из задач по 15-20 минут. Этого времени должно хватить для того, чтобы услышать идеи друг друга и обсудить их.
• Слово предоставляется
Даже во время поиска спонтанных идей нужен модератор. Он будет следить за тем, чтобы высказался каждый участник, штурм не отходил от темы, и все вопросы были освещены. Модератор особенно нужен, когда в коллективе больше пяти человек.
• Минуточку внимания
Одно из важнейших правил – не перебивать друг друга во время брейншторма. Пусть каждый выскажется до конца. Если во время речи коллеги вам пришла в голову идея – запишите ее. Если участник говорит слишком долго, установите правило, что каждый может высказываться только две-три минуты.
• Пишите, Шура, пишите
Мозговой штурм может принести много классных идей. Главное, успеть их записать. Пусть один из вас ведет список ключевых пунктов, которые вы обсудили. После сессии все идеи можно перечитать и выбрать лучшую. Кроме того, такой конспект встречи пригодится коллегам, которые не смогли участвовать в брейншторме.
Третий этап: после мозгового штурма
• Естественный отбор
Когда вы накидали идеи, вычеркните нереалистичные или слишком энергозатратные идеи. Например, позвать на камерное мероприятие для школьников Познера или Дудя (внесен в реестр иноагентов) – это нереалистичный сценарий. А вот собрать нишевых экспертов, которые смогут увлечь молодую аудиторию – хорошее решение.
• Самые честные выборы
Когда вы собрали шорт-лист идей, предложите коллегам проголосовать за лучшую. Удобнее всего создать гугл-форму – быстро, просто и наглядно.
Вы можете провести классический брейншторм: команда собирается, накидывает идеи, обсуждает лучшие и принимает решение. А можете воспользоваться специальными техниками, которые помогут найти самые неожиданные и оригинальные идеи.
1) Шесть шляп мышления
Это концепция Эдварда де Боно, которая поможет рассмотреть ситуацию с разных ракурсов. Каждый в команде берет себе определенную роль – шляпу. Например, роль критика, роль рационала, выдумщика, руководителя, оптимиста. И всю сессию рассматривает идеи под своим углом. Критик будет искать изъяны, выдумщик – накидывать самые необычные идеи, оптимист – хвалить эти идей, а рационал – искать способы их реализации.
Метод поможет оптимизировать мозговой штурм и задействовать каждого участника команды.
2) Карточки идей
Используйте специальные карточки, которые предназначены для мозговых штурмов. На карточках написаны наводящие вопросы о сути продукта, его применении, аудитории и т.д. Например, вопросы: «А что если смешать медиаканалы?», «А что если использовать чат-бота?» и др. Такие карточки можно купить в книжном или создать самим.
3) Техника «Да, и»
Смысл прост: кто-то один высказывает идею. Следующий подхватывает ее, добавляя детали. И так все участники мозгового штурма. В итоге получается готовая концепция, которую сразу можно реализовывать. Главное, зацепиться за правильную идею.
4) Метод Дельфи
Классный способ проводить брейншторм онлайн. Все собравшиеся пишут свои идеи, а затем передают ведущему. Плюс этого способа в том, что высказаться смогут все, идеи не будут перемешиваться, а участники сохраняют анонимность. После того, как ведущий соберет идеи, можно начинать классический мозговой штурм, этапы которого мы описали выше.