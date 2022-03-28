Brand Analytics проанализировал, куда перешли пользователи из заблокированных соцсетей

Brand Analytics изучил, как повлияли на активность пользователей и их перераспределение между платформами соцмедиа общественно-политические события и действия Роскомнадзора по блокировке зарубежных соцсетей за прошедший месяц с 24 февраля по 24 марта 2022 года. В исследовании представлены данные по приросту ежедневной активной аудитории соцсетей, а также объема контента, публикуемого пользователями.

Лидерами роста по объему контента стали: ВКонтакте — рост на 11%, Telegram — на 6%, ОК — на 3%. В тройке лидеров по росту активных авторов все те же: Telegram — плюс 23%, ВКонтакте — плюс 14%, ОК — плюс 6%. Поскольку пользователи «были заняты переездом» число активных авторов выросло сильнее, нежели объем публикуемого ими контента.

Лидером по «потерям» среди заблокированных соцсетей стал Instagram*: минус 30% по контенту и минус 31% по числу авторов. На втором месте Facebook*: число авторов снизилось на 11% и публиковали они ежедневно на 16% меньше контента. Twitter «просел» слабее остальных: минус 9% по авторам и минус 5% по контенту.

Прирост объема ежедневно публикуемого контента и числа ежедневно активных авторов считался от усредненных значений, соответствующих линейному тренду. Сравнивались показатели на 24 марта и 24 февраля.

Число активных русскоязычных авторов за день — это авторы, которые опубликовали в исследуемый день хотя бы одно сообщение, сторис, комментарий или репост. Сторис учитывается для ВКонтакте и Instagram* (в Instagram* для авторов с числом подписчиков 10 тыс. и выше). В исследовании исключена активность спам-ботов на платформе Telegram, которая составляет более 30% трафика платформы.

В интересах исследования было проанализировано более 4,5 млрд русскоязычных сообщений соцмедиа за период с 1 февраля по 24 марта 2022 года.

*Facebook, Instagram принадлежат Meta, признанной в России экстремистской организацией