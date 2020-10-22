7 причин, по которым вам стоит заняться бренд-журналистикой

Джеймс Дел, директор по цифровому контенту в TAO Group и бывший исполнительный директор собственного креативного отдела Gawker Media, Studio @ Gawker, говорит:

«Даже у талантливых писателей тяжелые времена. В то же время компании осознают, что, если они хотят оставаться актуальными, они должны создавать истории, которые интересны их клиентам; теперь недостаточно запустить 30-секундный ролик или баннерную рекламу, чтобы передать послание бренда. Их легко игнорировать, и они часто вовсе не имеют информационной или развлекательной ценности»

Хорошая оплата

Если у вас есть задолженность по аренде и оплате автомобиля, выплаты за десятидолларовые статьи от контент-ферм не решат проблему. Журналистика брендов обычно хорошо оплачивается. Изучите, чего стоит ваша работа, и начните холодную рассылку писем.

«Это хорошо оплачиваемая работа, в то время как писательскую работу сложно найти. Все работают на кого-то, и большинство аудитории понимают, что даже самые надежные мастера должны предоставить бренду свое имя или навыки, чтобы заработать деньги. Спросите Боба Дилана, почему он снял рекламу Chevy», — говорит Дел.

Шейн Сноу, технологический журналист и главный креативный директор Contently, согласился с тем, что это нормально для фрилансеров — влиять на потенциальные доходы.

«Поскольку у крупных брендов репутация на кону, они часто платят столько же или больше, чем традиционные издатели за реальные, интересные истории — это огромный отход от тех ужасных дней SEO-контент-ферм, когда мы видели, как многие журналисты опускались до написания статей за $15», — говорит Сноу.

Это может привести к фултайм работе

Если вы хорошо поработали над своим брендом журналистики, вы можете быть первым в очереди на рассмотрение, когда появятся вакансии на полный рабочий день. Подумайте об этом: они уже знают ваш стиль письма и голос, и они хорошо знакомы с вашим темпом письма.

Если ваше резюме есть на бирже фриланса, PR-фирмы или бренд могут взять его для реальной сделки. По крайней мере, этим занимается агентство контент-маркетинга Speakeasy, принадлежащее Dallas Morning News.

Это помогает вам изучать новое

Один из плюсов фриланса — это гимнастика для мозга. Каждый день — новый вызов, и каждая история требует уникального голоса и подхода.

Если вы учитесь на протяжении всей жизни и вам нравится укреплять свои знания, то бренд-журналистика для вас. Вы можете писать о сердечной недостаточности или других сложных медицинских проблемах, об инновациях в энергетике и местных магазинах.

Это менее напряженно, чем журналистика, ориентированная на дедлайны

Как правило, редакторы бренд-журналистики работают по гораздо более свободному графику, чем редакторы обычных газет или журналов.

Если вы какое-то время занимались газетным бизнесом, вы можете согласиться с тем, что отсутствие сжатых сроков — это действительно подарок.

Вы можете редактировать

В новостной журналистике вы должны всегда поддерживать нейтральный язык и изложение. С бренд-журналистикой совсем другая история.

Это не означает, что вы пишете прямую рекламную копию. Суть редакции бренда в том, что компании, которые традиционно покупали рекламные баннеры и вышки, теперь понимают, что людям нравятся подлинные истории, в которых рассказывается о реальных людях, поэтому компании хотят создавать настоящую журналистику.

Но, конечно, это будет связано с брендом и может включать в себя неуловимое упоминание о продаже или упоминание бренда в конце статьи.

Как говорит Джеймс Дел: «Брендированный контент, если он сделан правильно, не должен быть скользкой рекламой, которая заставляет писателя склонять собственную точку зрения к точке зрения корпорации. Лучший брендированный контент — это как любая другая договоренность между меценатом и артистом. Тема освещения может быть выбрана в соответствии с брендом, но автору следует предоставить возможность редактировать эту тему по-своему так, как ему кажется необходимым».

И не слишком беспокойтесь о том, что не сможете получить регулярную редакционную работу после написания статей в бренд-журналистике. Дел советует: «Если вы не заядлый рекламщик, вы не убьете свой авторитет с помощью нескольких спонсируемых постов. Во всяком случае, работа с правильным брендом над правильными историями может действительно укрепить известность молодого писателя здоровым образом. Писатели должны рассматривать это как возможность рассказать историю».

Но помните, добавляет Дел: «Всегда обязательно раскрывайте свои отношения со спонсором заранее, не пишите ничего, что не соответствует действительности и работайте только с брендами или публикациями, с которыми у вас нет проблем, связанных с рекламой».

Вы помогаете определить компанию

Как фрилансер для бренда вы обладаете большой силой. По сути, вам доверяют помощь в формировании идентичности бренда и ее воплощении в жизнь. Примите на себя ответственность и получайте удовольствие от этого.

Как говорит Сноу: «Сейчас фантастическое время, чтобы быть фрилансером. Для подготовленных журналистов работы больше, чем когда-либо. Она просто поступает из неожиданных источников, таких как бренды, которые пытаются стать издателями. Издателям брендов необходимы именно те навыки, которым обучили нас, журналистов: репортаж, умение находить интересных людей и умение находить и создавать хорошие истории».