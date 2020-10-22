7 причин, по которым вам стоит заняться бренд-журналистикой

Как использовать свои журналистские навыки в высокооплачиваемой и растущей индустрии контент-маркетинга
Пока перспективы традиционной редакторской работы выглядят мрачными и вы в поисках стабильной работы — начните заниматься бренд-журналистикой. И если вы используете отговорку, что это не тренирует ваши настоящие журналистские навыки, то подумайте еще раз.
Джош Стернберг, директор брендового контента на NBC News и бывший старший редактор Digiday’s Content Studio, считает, что журналистское обучение играет огромную роль в правильном развитии бренд-журналистики.
«Слишком часто спонсируемый контент читается как маркетинговый текст — он полон отраслевого жаргона, ничего не объясняет. Вместо этого он должен быть написан в журналистском стиле — лид, nut (дословно — «абзац-орех», то есть абзац, который объясняет ценность истории), перевернутая пирамида, внешние источники. Хороший контент, будь он редакционным или рекламным, находит читателей», — говорит Штернберг.
Нужно больше аргументов? Здесь собраны семь веских причин, чтобы начать заниматься бренд-журналистикой:
Это растущая индустрия
Появляется ряд новых лиц в журналистике, но в общем трудно утверждать, что отрасль журналистики растет. Это просто переходный период. Поскольку у традиционных редакций нет ресурсов для поддержки малоизвестных газетных авторов, многие известные репортеры и колумнисты создают свои собственные компании.
Минимальные вложения означают, что издателям нужны креативные бренды, которые придут и придумают умные маркетинговые стратегии, включая создание качественного контента в форме сообщений в блогах, социальных сетях и визуальных материалов. Появляетесь вы: журналист-фрилансер, обладающий навыками, чтобы помочь издателям продвигать своих рекламодателей на большой платформе.
Джеймс Дел, директор по цифровому контенту в TAO Group и бывший исполнительный директор собственного креативного отдела Gawker Media, Studio @ Gawker, говорит:
«Даже у талантливых писателей тяжелые времена. В то же время компании осознают, что, если они хотят оставаться актуальными, они должны создавать истории, которые интересны их клиентам; теперь недостаточно запустить 30-секундный ролик или баннерную рекламу, чтобы передать послание бренда. Их легко игнорировать, и они часто вовсе не имеют информационной или развлекательной ценности»
Хорошая оплата
Если у вас есть задолженность по аренде и оплате автомобиля, выплаты за десятидолларовые статьи от контент-ферм не решат проблему. Журналистика брендов обычно хорошо оплачивается. Изучите, чего стоит ваша работа, и начните холодную рассылку писем.
«Это хорошо оплачиваемая работа, в то время как писательскую работу сложно найти. Все работают на кого-то, и большинство аудитории понимают, что даже самые надежные мастера должны предоставить бренду свое имя или навыки, чтобы заработать деньги. Спросите Боба Дилана, почему он снял рекламу Chevy», — говорит Дел.
Шейн Сноу, технологический журналист и главный креативный директор Contently, согласился с тем, что это нормально для фрилансеров — влиять на потенциальные доходы.
«Поскольку у крупных брендов репутация на кону, они часто платят столько же или больше, чем традиционные издатели за реальные, интересные истории — это огромный отход от тех ужасных дней SEO-контент-ферм, когда мы видели, как многие журналисты опускались до написания статей за $15», — говорит Сноу.
Это может привести к фултайм работе
Если вы хорошо поработали над своим брендом журналистики, вы можете быть первым в очереди на рассмотрение, когда появятся вакансии на полный рабочий день. Подумайте об этом: они уже знают ваш стиль письма и голос, и они хорошо знакомы с вашим темпом письма.
Если ваше резюме есть на бирже фриланса, PR-фирмы или бренд могут взять его для реальной сделки. По крайней мере, этим занимается агентство контент-маркетинга Speakeasy, принадлежащее Dallas Morning News.
Это помогает вам изучать новое
Один из плюсов фриланса — это гимнастика для мозга. Каждый день — новый вызов, и каждая история требует уникального голоса и подхода.
Если вы учитесь на протяжении всей жизни и вам нравится укреплять свои знания, то бренд-журналистика для вас. Вы можете писать о сердечной недостаточности или других сложных медицинских проблемах, об инновациях в энергетике и местных магазинах.
Это менее напряженно, чем журналистика, ориентированная на дедлайны
Как правило, редакторы бренд-журналистики работают по гораздо более свободному графику, чем редакторы обычных газет или журналов.
Если вы какое-то время занимались газетным бизнесом, вы можете согласиться с тем, что отсутствие сжатых сроков — это действительно подарок.
Вы можете редактировать
В новостной журналистике вы должны всегда поддерживать нейтральный язык и изложение. С бренд-журналистикой совсем другая история.
Это не означает, что вы пишете прямую рекламную копию. Суть редакции бренда в том, что компании, которые традиционно покупали рекламные баннеры и вышки, теперь понимают, что людям нравятся подлинные истории, в которых рассказывается о реальных людях, поэтому компании хотят создавать настоящую журналистику.
Но, конечно, это будет связано с брендом и может включать в себя неуловимое упоминание о продаже или упоминание бренда в конце статьи.
Как говорит Джеймс Дел: «Брендированный контент, если он сделан правильно, не должен быть скользкой рекламой, которая заставляет писателя склонять собственную точку зрения к точке зрения корпорации. Лучший брендированный контент — это как любая другая договоренность между меценатом и артистом. Тема освещения может быть выбрана в соответствии с брендом, но автору следует предоставить возможность редактировать эту тему по-своему так, как ему кажется необходимым».
И не слишком беспокойтесь о том, что не сможете получить регулярную редакционную работу после написания статей в бренд-журналистике. Дел советует: «Если вы не заядлый рекламщик, вы не убьете свой авторитет с помощью нескольких спонсируемых постов. Во всяком случае, работа с правильным брендом над правильными историями может действительно укрепить известность молодого писателя здоровым образом. Писатели должны рассматривать это как возможность рассказать историю».
Но помните, добавляет Дел: «Всегда обязательно раскрывайте свои отношения со спонсором заранее, не пишите ничего, что не соответствует действительности и работайте только с брендами или публикациями, с которыми у вас нет проблем, связанных с рекламой».
Вы помогаете определить компанию
Как фрилансер для бренда вы обладаете большой силой. По сути, вам доверяют помощь в формировании идентичности бренда и ее воплощении в жизнь. Примите на себя ответственность и получайте удовольствие от этого.
Как говорит Сноу: «Сейчас фантастическое время, чтобы быть фрилансером. Для подготовленных журналистов работы больше, чем когда-либо. Она просто поступает из неожиданных источников, таких как бренды, которые пытаются стать издателями. Издателям брендов необходимы именно те навыки, которым обучили нас, журналистов: репортаж, умение находить интересных людей и умение находить и создавать хорошие истории».