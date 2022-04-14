Как работают современные бренд-медиа и как попасть в эту сферу

Создание личного бренд-медиа — современный тренд на стыке интересов бизнеса и журналистики. Сегодня многие топовые компании открывают корпоративные СМИ. На ум сразу же приходят «Тинькофф Журнал», блоги Aviasales и «Очаково», а также множество подкастов, создаваемых в коллаборации с брендами. При этом данный рынок в стадии активного роста, а значит, молодым журналистам стоит присмотреться. О том, как устроены бренд-медиа, зачем они нужны бизнесу и какими навыками необходимо обладать потенциальному работнику, рассказал digital-директор «Палиндрома» Владимир Мельников.

Что такое бренд-медиа

Корпоративное СМИ — хорошая имиджевая история. Создавая уникальный контент, который будет интересен потребителям, можно создавать дополнительную возможность повысить узнаваемость. При этом нужно осознавать основное правило — прямая реклама продукта не должна присутствовать в материалах медиа.

«Бренд-медиа — медиа, которое спонсируется брендом, но в нем продукт фактически не присутствует. И бренд-медиа должно нести в себе какую-то большую полезность для читателя», — считает Владимир.

«Корпоративные СМИ — тяжеловесная штука»

Нынешние редакции бренд-медиа — это далеко не пара человек в SMM, которые делают посты в социальных сетях. Некоторые digital-бюро по разработке маркетинг-СМИ, например «Палиндром», могут дать фору традиционным издательствам. Условно работников над созданием бизнес-продукта можно поделить на две группы: тех, кто делает основу (главреды, редакторы, журналисты, дизайнеры), и тех, кто занимается продвижением и разработкой (IT-специалисты, дистрибьюторы, SMM-специалисты, аналитики). Только такая связка способна привести к цели — бренд-медиа должны читать.

Контент-маркетинг — журналистика, а не PR

Хотя бренд-медиа — отличный способ выделиться на общем фоне в эпоху информационного шума, все-таки это не должно переходить в традиционную рекламу и PR. Главная задача — построить имидж и дать экспертность в профильной сфере компании. Что в будущем повысит узнаваемость и конвертирует читателей в потенциальных покупателей.

«Мои коллеги используют различные форматы при создании контента: интервью, расследования, исследования, аналитические справки. Все это очень близко к привычной журналистике, потому что это не вызывает конфликтов с совестью и позволяет делать что-то хорошее и полезное», — говорит Владимир.

Готовь портфолио с первого курса

В подходе набора персонала бренд-медиа мало чем отличаются от независимых редакций. Здесь также главным мерилом значимости служат навыки и бэкграунд. Владимир советует начинать задумываться о наработке портфолио еще на стадии обучения. Так будет проще доказать свою состоятельность, а также наработать первоначальный опыт, чтобы пройти порог вхождения в профессию.

Стажировки и тестовые задания — также хорошая возможность зарекомендовать себя, обзавестись контактами и оценить свои силы. Самое главное — это иметь желание развиваться и быть готовым брать на себя ответственность. Нужно сокращать расстояние между теорией и практикой.

А активный мониторинг вакансий на HR-ресурсах поможет вам определить набор hard- и soft-skills, которыми должен обладать молодой специалист. При этом важно не распыляться на все подряд, а выбрать для себя наиболее подходящую стезю, чтобы быть максимально авторитетным и востребованным в конкретной сфере.

Бренд-медиа требуют профильных знаний

Важным аспектом корпоративного СМИ является экспертность. Чтобы заручиться доверием читателя необходимо доказать свою состоятельность в теме. А это очень трудно сделать, если профиль медиа далек от знаний автора. Поэтому зачастую редакции прибегают к сотрудничеству с людьми, который имеют схожий опыт или обладают знаниями в той или иной сфере.

«Журналистского образования хватит для lifestyle-истории: взять интервью, раскрыть героя, сделать заметку. Но для работы в нишевом проекте всегда нужно разбираться в этом», — заявляет digital-директор «Палиндрома».

Саморазвитие — тоже неотъемлемая часть бренд-медиа. Помимо умения хорошо писать тексты или производить контент, нужно обучаться в узконаправленных сферах. Для этого можно читать профильные издания или проходить курсы повышения квалификации.

Подборка интересных бренд-медиа:

• «Купрум» — медиа о здоровье и качестве жизни с научной точки зрения от компании «Севергрупп медицина».

• «Тинькофф Журнал» — СМИ о том, как управлять финансами и куда стоит вложить деньги от «Тинькофф Банка».

• Подкаст «Деньги пришли» — подкаст, в котором ведущие вместе с гостями обсуждают экономические новости от «Альфа-банка».

• «Кинжал» — медиа о работе и саморазвитии.

• Блог «Авиасейлс» — блог о путешествиях от сервиса по поиску дешевых авиабилетов.