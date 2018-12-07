Новая угроза для журналистики: безопасность бренда

После невиданного в своей истории бойкота YouTube радикально пересмотрел правила отбора роликов и размещения рекламы, и ввел, по сути, усиленную цензуру на предмет экстремизма, терроризма и прочих вредных -измов. Видеоплатформа обязалась соблюдать принципы brand safety, позволила рекламодателям самим выбирать, в каких типах видео они хотят ставить свою рекламу, а также стала уведомлять рекламодателей и байеров, какие типы видео могут оказаться не совсем пригодными для рекламы (не advertiser-friendly). В конце концов, эти неподходящие для рекламы видео с большой вероятностью вообще исключались из рекламных программ (то есть в них не ставили рекламу, а авторы не получали отчислений).

Бренды в YouTube через 4 месяца постепенно вернулись. Но джинн brand safety был выпущен из бутылки. Деньги и пожелания рекламодателей стали влиять на контентную политику рекламных каналов. С YouTube эти стандарты перекинулись на прочие площадки, размещающие рекламу.

Под особой угрозой оказались СМИ. Они и без того не самые привлекательные рекламные каналы. Кроме того, СМИ по самой своей сути ориентированы на социально острый, в том числе негативный контент. Но рекламодатель уже распробовал эту услугу рекламных каналов: выбор контекста для рекламы. Поэтому и СМИ постепенно втягиваются и начинают сортировать контент не по принципу социальной значимости, а исходя из требования advertiser-friendly, как это без всяких угрызений совести придумал YouTube, не будучи СМИ.

В этих условиях в зоне риска оказались остросоциальные темы журналистики. Теоретики СМИ бьют тревогу. Новости — основа журналистики. И они теперь оказываются нежелательным разделом. Это может постепенно изменить приоритеты редакторов. Они станут избегать острых тем, сокращать новостные разделы, задвигать их на задворки. Собственно, как показывают замеры, это уже происходит: медиабайеры избегают ставить рекламу в новостных разделах и выдвигают соответствующие условия редакциям.

Возникает еще и такой любопытный парадокс. Журналистика естественным образом тяготеет к чернухе, так как чернуха привлекательнее для читателя. Но чернуха отвращает рекламодателей. Получается, что в СМИ, ориентирующихся на подписку, картина мира будет получаться более мрачной, чем в СМИ, ориентирующихся на рекламу.