Бренды отказались от рекламы на белорусских телеканалах

Крупнейшие компании рекламного рынка: ритейлеры, банки, мобильные операторы — остановили рекламу на всех телеканалах Беларуси. Это касается в том числе и государственных каналов. Среди брендов такие международные рекламодатели, как Danone и Nestlé.

Руководитель рекламного агентства Vondel\Hepta Александр Васильевич прокомментировал ситуацию следующим образом (переведено с белорусского):

«Большинство наших клиентов одержимы телевизионной рекламой. С прошлой недели на это (снятие рекламы с белорусского телевидения) потребовалось время, потому что телевидение снимает рекламу не сразу. Это занимает несколько дней, особенно для крупных заказчиков.

Все надеются, что удаление рекламы — это временная мера, что телевидение станет лучше, чем было раньше. Все зависит от общей ситуации в стране.

Многие спрашивают: а что будет дальше? Но никто не знает. Могут быть разные сценарии. Насколько я понимаю, для многих компаний эта мера носит временный характер».