Британская DC Thompson закрывает журнал The Weekly News

Издание просуществовало 165 лет, но, как говорят в DC Thompson, оно перестало быть «релевантным» в цифровую эпоху. Последний номер печатного журнала выйдет в мае.

Пиковые тиражи у журнала были в 60-е и 70-е годы прошлого века. Тогда продавались до 1,5 млн экземпляров. Но в июне 2018 года (когда последний раз считался тираж), продавалось всего 12,5 тысяч.

В последние годы The Weekly News отошёл от жёсткой новостной повестки, его редакция сосредоточился на большом формате и ностальгических воспоминаниях.

Майские номера журнала будут содержать по восемь полос архивных материалов из разных лет. Ну а 27 мая выйдет последний номер.