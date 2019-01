Британская газета The Guardian начнет продаваться в биоразлагаемой упаковке

Британское издание The Guardian отказалось от использования пластиковой упаковки для своих газет и журналов. Решение о переходе на биоразлагаемую упаковку издание объясняет желанием поддержать своих читателей, выступающих за сокращение пластиковых отходов.

В настоящее время многие газетные приложения The Guardian упаковываются в полиэтилен. Однако, с 19-20 января, журналы Weekend, Guide, Feast и Review будут продаваться завернутыми в материал, изготовленный на основе картофельного крахмала. Новую упаковку, которая не содержит генетически модифицированных продуктов, читателям рекомендуется использовать в виде удобрения или выбрасывать в мусорную корзину для пищевых отходов.

Программа внедрения новой упаковки будет проходить в ближайшие месяцы поэтапно по всей стране начиная с Лондона, а затем в графствах Кент, Эссекс, Хартфордшир, Норфолк и Саффолк. Это увеличит производственные затраты издательства, но не повлияет на планы по сокращению пластиковых отходов.

Одновременно с этим печатные издания The Guardian и Observer (входит в состав Guardian News and Media) впервые за три года повышают цены. Цена ежедневной газеты Guardian увеличится на 20 пенсов до 2,20 фунтов стерлингов (€2,5), а стоимость субботнего номера увеличится на 30 пенсов до 3,20 фунтов стерлингов (€3,63). The Observer также будет стоить 3,20, подорожав на 20 пенсов.

Главный редактор The Guardian Катарина Винер считает, что экономические условия для газет остаются очень тяжелыми:

Уровень газетных продаж самый низкий за всю историю. Рекламодатели чаще тратят свои деньги на технологических гигантов, а не на издателей. А затраты на печать, бумагу и распространение продолжают расти.

По ее словам, финансовую стабильность изданию гарантируют лишь читатели, которые покупают газеты The Guardian, The Observer и The Guardian Weekly, подписываются на электронное приложение и делают денежные пожертвования. Так, благодаря увеличению добровольных взносов читателей, Guardian News and Media сможет выйти к концу текущего финансового года на уровень безубыточности.