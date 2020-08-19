Британская газета Guardian сокращает состав редакции

Всего собираются уволить около 70 человек из отдела спорта и отдела лайфстайла и еще 110 — из коммерческой службы. Об этом объявила Катарина Винер, главный редактор Guardian.

Сотрудники Мелания написали Катарине Винер письмо. Они обеспокоены тем, что сокращения повредятся репутации газеты, одной из самых уважаемых в Британии и в мире. Главный редактор аргументировала свое решение тем, что она хочет модернизировать спортивную рубрику в соответствии с требования digital-требованиями и сделать ее финансово эффективной.

Так, спортивный раздел на Guardian пострадает больше всего. Теперь он будет представлен основными видами спорта в большей степени, чем это было раньше. В то время как клубный регби, скачки и другие нишевые состязания станут меньше освещаться. Однако тот же регби на уровне сборных, футбол и крикет останутся приоритетными направления, авторы которых будут писать исключительно на эти темы. Другие же авторы получат более широкий спектр видов спорта для освещения.