Британская региональная пресса объединилась для общего проекта

Несколько газет от крупнейших издателей региональной прессы в Великобритании вышли на днях с общим материалом, начав таким образом совместный проект #ThereWithYou.

Проект призван поддержать жителей регионов страны в тяжёлые времена, названные премьером страны Борисом Джонсоном «самым мощным медицинским кризисом поколения».

Газеты вышли с похожими обложками, на которых была размещена передовица под общим для всех заголовком: «Когда вы предоставлены сами себе, мы всегда с вами».