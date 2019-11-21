Британская The Telegraph меняет подход к показателям эффективности для рекламодателей

Теги: 
зарубежные СМИ
Ноя 21, 2019

Если раньше они предоставляли своим клиентам обычные данные (трафик, CTR, цифры показов баннеров), то теперь эти показатели отошли на второй план. Они, по мнению редакции, не отражают связь рекламодателя с журналистикой издания.

Сейчас у коммерческой службы The Telegraph есть от 7 до 10 показателей, по которым клиенты получают отчёты: время на сайте, глубина доскроллов, карта кликов и предполагаемая карта внимания читателя. В ближайшие несколько месяцев это количество будет сокращено до нескольких критериев, которые оказывают наиболее заметное влияние на разные типы и форматы рекламных кампаний.

Собственно, такой подход понятен, потому что уже год, как The Telegraph существует в формате платной подписки. И гнаться за одним только CTR нет смысла, т.к. он будет фактически ограничен количеством подписчиков. Но вот работать на увеличение параметров внимания — это как раз то, на чём в издании хотят сосредоточиться.

За последний год специалисты The Telegraph переписали код сайта, улучшили скорость загрузки. И выяснилась любопытная вещь: реклама, размещённая внизу статьи, в четыре раза более эффективная, чем реклама, например, в правом верхнем углу страницы сайта.

Источник: MoneyMedia
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