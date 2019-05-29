Британская The Times в два раза уменьшила количество отписок от платного доступа к изданию

Британская The Times (и ее воскресное приложение The Sunday Times) снизила на половину количество отписок от платного доступа к изданию.

В этом им помог Джеймс — Journey Automated Messaging for Higher Engagement. Джеймс составляет электронные письма, в которых подбирает контент сайта, имеющий максимальную релевантность для конкретного читателя. Дальше он отправляет эти письма подписчикам, которые собираются отменить подписку, в то время, когда они наиболее вероятно готовы читать электронную почту.

Всего за время тестирования Джеймса письма от робота получили 117 000 случайно отобранных подписчиков. В 70% случаев эти письма были открыты, а по ссылкам внутри писем были переходы.

Количество отписок было снижено на 49% по сравнению с группой, которой никакой Джеймс не отправлял письма.

Глава по работе с клиентам News UK (владеет The Times) Майк Миглиоре рассказал, что Джеймс создаёт привычки чтения среди наименее вовлечённой аудитории, которая является самой сложной для работы.