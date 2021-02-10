Британские издания написали открытое письмо с призывом провести внутреннее расследование в министерстве

Guardian, Times, Telegraph, FT, Mirror и другие издания обвиняют члена правительства в «сортировке» журналистов на надёжных и ненадёжных.

Газеты призывают министра по особым поручениям Майкла Гоува разобраться в ситуации и прекратить составление чёрных списков журналистов.

Составлением таких списков, а также блокировкой запросов по акту о свободе информации со стороны медиа занимается специальное подразделение министерства, так называемый Clearing House.

По данным Open Democracy, количество ответов правительства Великобритании на запросы в рамках акта свободы информации (FOI) сейчас находится на самом низком уровне за все 20 лет существования этого акта.