Британский холдинг региональной прессы разработал для журналистов аудиоредактор

Июл 22, 2021

Bitecast — это приложение, созданное компанией Newsquest, которое позволяет журналистам записывать и редактировать короткие аудиоролики для использования в своих работах. Например, это может быть фоновое музыкальное сопровождение или цитата упомянутого человека.

Редактор Newsquest София Дельгадо говорит, что при разработке нового приложения вдохновлялась закрывшимся в 2015 году приложением Simbolia.

«Оживление» контента такими короткими аудиофрагментами, по словам Дельгадо, даёт дополнительную вовлечённость и заинтересованность пользователей.

Источник: Journalism.co.uk

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