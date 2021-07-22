Британский холдинг региональной прессы разработал для журналистов аудиоредактор

Bitecast — это приложение, созданное компанией Newsquest, которое позволяет журналистам записывать и редактировать короткие аудиоролики для использования в своих работах. Например, это может быть фоновое музыкальное сопровождение или цитата упомянутого человека.

Редактор Newsquest София Дельгадо говорит, что при разработке нового приложения вдохновлялась закрывшимся в 2015 году приложением Simbolia.

«Оживление» контента такими короткими аудиофрагментами, по словам Дельгадо, даёт дополнительную вовлечённость и заинтересованность пользователей.

Источник: Journalism.co.uk