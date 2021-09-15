Британский издательский дом Future закрывает американскую печатную версию журнала Marie Claire

Последним печатным номером стал большой летний выпуск.

Вместо Marie Claire на период действия подписки подписчики бумажной версии получат несколько номеров журнала Harper's Bazaar.

Вместо того чтобы выпускать принт, редакция журнала будет сосредоточена на развитии digital-площадок: сайта marieclaire.com, Instagram, Snapchat и др.

ИД Hearst продал Marie Claire в Future в мае 2021 года. Тогда новые владельцы издания пообещали, что вся редакционная команда останется на своих местах.