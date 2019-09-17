Британский Marie Claire отказался от печатной версии

Британская версия популярного журнала о моде и красоте Marie Claire после ноябрьского номера больше не будет выпускать печатное издание, сообщает издание BBC News.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Marie Claire, рекламодатели в сфере моды и красоты в последнее время ускорили переход на цифровые альтернативы, что значительно сказалось на уровне рекламы в печатных СМИ. Этот показатель упал на 25% в 2018 году и уже почти на 30% рухнул в 2019.

Пресс-служба Marie Claire:

Стратегия, ориентированная на цифровой бизнес Marie Claire UK, даст бренду лучшую возможность обеспечить прибыльное и устойчивое будущее.

Также спрос на печатную версию снижается и у аудитории журнала. При этом число посетителей сайта издания ежемесячно составляет не меньше 2 млн человек.

Жан де Буадефр, исполнительный директор Marie Claire International: