Британские СМИ подвели первые итоги работы в пандемию

Пандемия коронавируса стала серьезнейшим ударом для всего мира. В Великобритании, как и во многих других странах, режим самоизоляции вводился резко, в экстренном порядке. Мало кто из журналистов и менеджеров был готов к локдауну и имел время на подготовку. И опыта организации работы в режиме самоизоляции ни у кого не было.

Сейчас, на старте новой волны пандемии, британские СМИ делятся опытом, который наработали с момента локдауна.

«Спроси меня о чем угодно»

«Для нас процесс работы на удаленке оказался несколько более сложным, чем мы думали вначале, — говорит исполнительный директор корпорации Immediate Media Крис Кервин. — Но мы справились! Мы нашли лучшие технические решения для организации удаленной работы, с одной стороны, и старались обеспечить определенный комфорт для творческих коллективов, с другой».

Immediate Media — это крупная медиакорпорация в Великобритании, которая издает огромное количество журналов узкоспециальной направленности, среди них печатные журналы Би-би-си по истории, классической музыке, науке и технике и другие, а также многочисленные детские и юношеские ежемесячные издания. Кроме того, корпорация производит популярные теле- и радиопрограммы и имеет свои торговые площадки в интернете и на телевидении.

Совокупно ежемесячно корпорация Immediate Media имеет аудиторию более 80 миллионов человек.

«Перейдя на удаленный режим работы, мы обнаружили, что нашим сотрудникам нужен более частый контакт с топ менеджерами, — говорит Крис Кервин. — И мы стали чаще проводить общие конференции. А гендиректор Immediate Media Том Бьюро начал каждый две недели устраивать встречи с сотрудниками под названием «Спроси меня о чем угодно».

Позаботиться о психологическом состоянии журналистов

Компания также уделила особое внимание психологическому состоянию своих работников, поскольку все испытывали стресс, особенно в период строгой самоизоляции.

Чтобы помочь сотрудникам справиться со стрессом во время пандемии, были организованы книжный клуб, разнообразные онлайн-занятия и даже приобретены подписки на интерактивную систему обучения медитации и нормализации сна Headspace.

«Мы поняли, что наши сотрудники находятся на передовой. И чем дольше будет длиться пандемия, тем больше мы будем обращать внимание на возможность психологического восстановления наших работников», — продолжает Крис Кервин.

О садоводстве и еде

Период самоизоляции стал поводом не только для внутренних изменений в Immediate Media, но также помог компании лучше понять свою аудиторию и осознать важность для нее таких изданий, как Radio Times (о радио), BBC Gardeners World (о садах и садоводстве) и BBC Good Food (о хорошей пище), интерес к которым сильно возрос.

«На пике популярности в апреле у нас было 87 млн ​​пользователей по всему миру, и мы наблюдали значительный рост востребованности цифровых технологий в течение всего года», — говорит Крис Кервин.

Большинство журналистов и сотрудников Immediate Media, по словам Криса Кервина, проявили большую целеустремленность и гибкость, особенно в тот момент, когда ограничения были наиболее серьезными.

Компания и сегодня продолжает использовать многие элементы удаленной работы.

Мягкий переход на удаленку возможен

Другая крупная британская медиакорпорация — Hurst UK — оказалась более подготовленной к режиму самоизоляции с самого начала. Уже несколько лет в корпорации работали над модернизацией рабочего процесса, стараясь дать возможность журналистам писать статьи и верстать журналы дома. Поэтому процесс перехода на удаленку оказался естественным и плавным.

Hurst UK выпускает известные по всему миру британские версии журналов Cosmopolitan, ELLE, Esquire, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping и другие. Ежемесячная аудитория журналов вместе с интернет-пользователями составляет 26 миллионов человек. Hurst UK утверждает, что в Великобритании их один журнал читает каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина.

Что касается журналистов этих изданий, то и раньше многие работали дома, но в связи с пандемией корпорация отправила всех трудиться по домам еще до официального локдауна, предварив этот шаг двухдневной «репетицией».

Жизнеутверждающий контент поднимает тиражи

«После того, как мы убедились, что наши сотрудники в порядке, а бизнес работает без перебоев, мы начали работу в новых условиях, — рассказывает генеральный директор Hurst UK и президент Hurst Europe Джеймс Уайлдман. — Мы выделили три ключевых приоритета: сильные внутренние коммуникации, быстрое внедрение инноваций для предоставления новых услуг нашим коммерческим партнерам и третье — жизнеутверждающий и позитивный контент для нашей аудитории, чтобы помочь читателям и зрителям ориентироваться в этой непростой ситуации».

От большинства новшеств, появившихся во время самоизоляции, Уайлдман не отказывается и сейчас.

Рассылка для сотрудников

Например, он начал рассылать сотрудникам информационную листовку, в которой было краткое изложение новостей, а также материалы на тему сохранения баланса между работой и отдыхом. В рассылке содержались советы по здоровью — психологическому и психическому, — а также советы для родителей. Поначалу эта рассылка была ежедневной, ее целью было поддержать сотрудников и помочь им в непростое время. После снятия жестких ограничений рассылка приходит дважды в неделю.

Кроме того, Уайлдман начал проводить еженедельные общие онлайн собрания, что позволяет людям не терять чувство коллектива.

Компания Hurst UK продолжила работу со своими коммерческих партнерами в удаленном режиме.

Сети для креатива

Получила успешное развитие и Creator Network — сеть, которую фотографы, видеоблогеры и авторы статей используют как платформу для создания совместных творческих работ и связи с потенциальными клиентами.

Также компания Hurst UK продолжает проводить аналитические вебинары B2B (бизнес для бизнеса), где обсуждаются изменения политики потребления в разных сферах - от красоты и здоровья до пищевой промышленности.

«Редакции делают все, чтобы поднять настроение сотрудников, а они, наши блестящие бренд-команды продолжают давать своей аудитории вдохновляющие и воодушевляющие материалы, — говорит Джеймс Уайлдман. — И вот результат: количество подписок на наши издания выросло на 200%, а наш бизнес в сфере электронной коммерции также увеличился на 300%!»

Уайльдман намерен продолжить курс компании на работу журналистов из дома, поскольку он доказал свою эффективность.

Сохранить командный дух на удаленке

Для медиакомпании Bauer UK переход в режим ограничений из-за пандемии был довольно сложным. Компания владеет множеством популярных в Великобритании радиостанций, которые специализируются на современной музыке разных стилей и направлений, а также на спорте. Bauer UK издает журналы о спорте и спортивном оборудовании, о моде и машинах, а также продает под своей маркой спортивное снаряжение.

«Нам пришлось переключаться на режим самоизоляции со спринтерской скоростью, — говорит гендиректор Bauer UK Крис Дункан. — Мы просто по ходу учились, как организовать работу в новых условиях. Для нас важен командный дух, командная работа, потому что это дает энергию, креативность, взаимоподдержку. Я думаю, мы смогли это сохранить. И теперь мы убеждены, что вторая волна пандемии будет похожа для нас скорее всего на соревнования на выносливость».

Узнать, как пандемия изменила читателей и моду

«Когда началась самоизоляция, то нам показалось это катастрофой, — говорит Хэтти Бретт, редактор модного журнала Grazia (Bauer Media Group). — Как в этих условиях снимать и организовывать съемки моделей и одежды? На этом строится наш журнал. Но потом мы решили, что новые условия пандемии изменили не только нас, но и наших читателей. И мы решили узнать, что их волнует сейчас, когда все должны соблюдать социальную дистанцию и жить в условиях локдауна».

Bauer Media Group провела свои исследования, чтобы понять, как изменилось поведение потребителей в пандемию. Опросы по средствам массовой информации были сделаны почти сразу и до сих пор обновляются каждые две недели.

«Мы стремились узнать как можно больше о наших читателях и о том, как их жизнь изменилась после локдауна? — говорит Хэтти Бретт, — мы хотели понять, какого контента ждут от нас в пандемию. Нам пришлось многое изменить в содержании журнала, чтобы отвечать постоянно меняющимся потребностям наших читателей».

Жизнь после изоляции

Также журнал Grazia провел с помощью Instagram опрос «Жизнь после изоляции», цель которого была понять, что через два месяца после самоизоляции женщины Великобритании думают о своем психическом здоровье, отношениях, сексе, работе, моде, хобби и деньгах.

Журнал также запустил проект «Дневники WhatsApp Covid», в рамках которого 20 читательниц Grazia ежедневно отвечали на вопросы об их жизни, чувствах и поведении в условиях изоляции.

We’re setting up a Grazia WhatsApp group so we can talk to readers about how their day to day lives have changed since... Опубликовано Grazia UK Понедельник, 27 апреля 2020 г.

«Мы представили тематические выпуски, которые охватывали меняющиеся аспекты поведения нашей аудитории в условиях изоляции: интерьеры, еда, красота и телевидение, — рассказывает Хэтти Бретт, — Мы выделили тех, кто находится на передовой. В нашем первом журнале, сделанном из дома, мы снимали разных медиков для обложки, и этот выпуск был бесплатным для сотрудников медицинской службы Великобритании. Эта обложка оказалась самой популярной в соцсетях».