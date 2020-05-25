Обед с Бродским. К 80-летию поэта

Журналисты часто рассказывают о пересечении различных судеб людей. И эта самая интересная часть профессии. Рассказ о встрече с человеком всегда связан с подлинностью событий. Сегодня я хочу рассказать о своей неожиданной встрече с Иосифом Бродским за обедом в одном московском доме.

К Мире Абрамовне Збарской, в дом по улице Усиевича, где жили работники культуры и искусства, мы были приглашены на обед в одно осеннее воскресенье. В кухне со стенами, покрашенными в темно-зеленый цвет, и с красными кастрюлями, был накрыт стол: закусочные тарелки, а рядом с ними вилки, ножи. Ложка для супа была положена прямо за тарелкой параллельно краю стола. Обед на троих проходил в абсолютной тишине, какая бывает только на концертах классической музыки. Хозяйка — дирижировала, тарелки и приборы готовы были исполнить задуманное ею. Закуска из баклажанов, овощной суп-пюре, котлета с гречкой. Казалось, что тишина за столом никогда не закончится. И вдруг хозяйка, нарушив молчание, произнесла: «Вот таким супом я когда-то кормила Бродского». При этих словах ложка выскользнула у меня из руки и громко ударилась о край стола.

— Иосифа Бродского? — переспросила я. — А вы были с ним знакомы?

На мой вопрос она не сразу ответила. Лишь когда обеденные тарелки были убраны со стола, а их место заняли чашки и вазочка с мармеладом, история про Бродского продолжилась.

Иосиф Бродский в 1965 году, вернувшись досрочно из ссылки, активно искал литературную среду. Часто бывал в Ялте, Гурзуфе, Паланге, Москве. В одну из таких поездок в столицу он зашел в Литфонд. В то время он сдал в Ленинградское отделение издательства «Советский писатель» рукопись своей книги «Зимняя почта» и надеялся, что она увидит свет. Собственно визит в Литфонд и был продиктован его многомесячными мытарствами. Как известно, рукопись была возвращена Бродскому, несмотря на многочисленные положительные рецензии.

Но в тот момент, оказавшись в Москве, он еще надеялся, и с этой надеждой бродил по коридорам Литфонда. Уверенность его не покидала ни на минуту, хотя находил он теплый прием везде, но только не у руководства.

— Он этого рыжего Бродского все немножко шарахались. Я видела, как он длил время в бухгалтерии, курил на лестнице.

Однажды заглянул в юридический отдел, где я работала, со словами: «Можно к вам?» Время приближалось к обеду, и я ответила, что ухожу и запираю дверь кабинета. «Обед — это всегда хорошо, особенно когда есть хочется», — ничуть не смущаясь, ответил мне Бродский. Его ответ застал меня врасплох. Закрывая дверь, я бросила в его сторону взгляд: он стоял передо мной молодой, рыжеволосый и очень неприкаянный.

— Бродский, разносолов я вам не обещаю, но тарелку супа налью.