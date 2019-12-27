Brunswick News: 5 правил лидеров

Венди Меткалф — необычный главный редактор: в канадском издательстве Brunswick News она заведует не только редакционным процессом, но и маркетингом, а также службой поддержки клиентов. То есть, по ее словам, «практически всем, что касается подписчиков»
На World News Media Congress 2019, который прошел в Глазго в начале июня, Меткалф рассказала, что к сотрудничеству с Brunswick News ее подтолкнула предприимчивость компании в области цифровых подписок: «Я поняла, что они идут в ногу со временем, умеют действовать быстро и готовы активно меняться». Теперь, спустя три года работы, Меткалф рассказывает о пяти главных аспектах деятельности, которые помогли компании занять лидирующую позицию на местном рынке.
КАЧЕСТВО КОНТЕНТА
Как отметили многие участники конгресса в Глазго, качественные статьи — отправная точка на пути к успеху. «В Brunswick News журналистам и их работе уделяется очень много внимания, они находятся в центре всей деятельности компании, и это хороший подход», — говорит Меткалф.
Не так давно компания запустила новый сайт новостей — с одной интересной особенностью, напоминающей технологию единого входа (singlesign-on), которую иногда используют рекламные альянсы издателей.
«Уникальность в том, что у сайта всего один URL, но на нем можно просматривать десять разных газет», — поясняет Меткалф, добавляя, что разработкой занимались внутри компании и сейчас полным ходом идет процесс оптимизации. Кроме того, у читателей есть несколько опций для самостоятельной персонализации сайта.
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА КЛИЕНТА
Меткалф подчеркивает, что важно всегда учитывать точку зрения клиента. Все продукты компании полностью ограничены жестким пэйволом (без ограниченного доступа), так что Brunswick News знает о своих пользователях и контенте, который они потребляют, почти все: «Мы досконально изучаем клиентов и хотим быть уверены, что они нами довольны».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AWW ДАННЫХ
Столь же необходимо по максимуму использовать данные — с ними связаны все другие аспекты работы изданий. «В самом начале надо разобраться с данными, — говорит Меткалф. — Все знают, что это задача первостепенной важности. Но статистика очень быстро может стать слишком запутанной».
Поэтому в Brunswick News поставили себе целью упростить аналитику так, чтобы редактор, автор статьи, специалист по маркетингу или обслуживанию клиентов мог посмотреть на экран и сразу понять, что нужно сделать, чтобы улучшить качество пуб ликуемого материала или UX.
«Весь смысл в том, чтобы данные помогли нам совершенствоваться по всем направлениям работы. Они должны не задавать курс редакционной политики, а помогать нам принимать информированные решения. Это принципиальный момент стратегии, благодаря которой уровень вовлеченности уникальных пользователей, ежедневно заходящих на сайт, повысился практически в два раза», — подчеркивает Меткалф.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА
Уровень вовлеченности важен не только с точки зрения аудитории, но и когда речь идет о сотрудниках компании, и Brunswick News регулярно проводит тренинги для сотрудников. «Мы знаем, что порой такие инициативы не находят отклика среди редакционного штата и проходят впустую, и стараемся этого не допустить», — добавляет Меткалф.
В Brunswick News существует регулярный курс для сотрудников компании. «Мы каждый месяц проводим тренинги для работников всех подразделений, и каждый по окончании должен набрать 80 баллов. Но систему оценки ввели только для того, чтобы удостовериться, что учебная программа эффективна. Если у кого-то что-то не получается, мы снова проводим тесты и дополнительный тренинг», — рассказывает она. Курс стремятся сделать по-настоящему полезным и подходящим каждому индивидуально: «Всем приходилось бывать на тренингах, которые ничего после себя не оставляют. У нас же много обратной связи, мы задаем сотрудникам вопросы о том, что им нужно, чему мы можем их научить. Может быть, они хотят разбираться в правовых вопросах, в анализе данных, научиться придумывать хорошие заголовки или лучше фотографировать?»
В компании стараются избегать того типа тренингов, в ходе которых специалист только читает лекцию. Так, однажды в рамках тренинга по фоторепортажам приглашенный эксперт разбирала конкретные работы сотрудников компании. «Она комментировала фотографии и давала практические советы, что и как можно было бы исправить, — вспоминает Меткалф. — И для нас этот тренинг стал важным событием: мы увидели, как небольшие детали складываются в единую картину профессионального развития».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЯМИ
По словам Меткалф, цель Brunswick News — публиковать такие материалы, которые способны действительно изменить что-то в жизни людей: «Новости имеют значение, и быть журналистом — высокое призвание. Поэтому мы не ограничиваемся последними громкими историями и происшествиями местного масштаба, но пытаемся своими статьями влиять на ход событий».
Редакторы принадлежащих компании изданий постоянно ищут ответ на вопрос о том, с каким запросом к ним приходят читатели и как доказать им, что они не зря потратили деньги на чтение именно их газеты.
Меткалф добавляет, что компания стала лауреатом премии Миченера (канадский аналог Пулитцеровской премии) за серию статей о кадровом кризисе в службе скорой помощи — больных просто клали на самодельные носилки и увозили в джипах их близкие, а не команда специально обученных медиков.
«После нескольких статей произошли кардинальные перемены — эта история даже стала одним из главных предметов обсуждения на местных предвыборных дебатах, — рассказывает Меткалф. — Правительство провинции Нью-Брансуик было отправлено в отставку, избрано новое. За все годы работы в журналистике я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но, кроме прочего, для нашей компании это еще и возможность заслужить большее доверие читателей. Мы изменили политическую ситуацию — и это факт, благодаря которому я даже спустя десятилетия работы со СМИ понимаю, что журналистика сегодня так же (если не более) значима, чем в прошлом».
Она добавляет, что на расследования ушло полтора года кропотливого труда — все для того, чтобы помочь жителям Нью-Брансуика: «Сомневаюсь, что есть в журналистике достижение более высокое, чем возможность сказать, что благодаря твоей работе были спасены жизни».
Однако Меткалф требует от редакций газет не только изредка совершать подвиги, но и каждый день держать заданную планку. Последний пример: выяснилось, что в школах провинции не следят за тем, сколько учащихся и учителей сделали прививки — а в условиях недавно начавшейся эпидемии кори это может стать серьезной проблемой. «В наших силах дать людям голос и помочь им исправить ситуацию. Нет более важной задачи, и для меня такая ответственность перед читателями — большая честь».
Материал подготовлен WAN‑IFRA и СППИ