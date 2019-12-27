Brunswick News: 5 правил лидеров

«Весь смысл в том, чтобы данные помогли нам совершенствоваться по всем направлениям работы. Они должны не задавать курс редакционной политики, а помогать нам принимать информированные решения. Это принципиальный момент стратегии, благодаря которой уровень вовлеченности уникальных пользователей, ежедневно заходящих на сайт, повысился практически в два раза», — подчеркивает Меткалф.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА

Уровень вовлеченности важен не только с точки зрения аудитории, но и когда речь идет о сотрудниках компании, и Brunswick News регулярно проводит тренинги для сотрудников. «Мы знаем, что порой такие инициативы не находят отклика среди редакционного штата и проходят впустую, и стараемся этого не допустить», — добавляет Меткалф.

В Brunswick News существует регулярный курс для сотрудников компании. «Мы каждый месяц проводим тренинги для работников всех подразделений, и каждый по окончании должен набрать 80 баллов. Но систему оценки ввели только для того, чтобы удостовериться, что учебная программа эффективна. Если у кого-то что-то не получается, мы снова проводим тесты и дополнительный тренинг», — рассказывает она. Курс стремятся сделать по-настоящему полезным и подходящим каждому индивидуально: «Всем приходилось бывать на тренингах, которые ничего после себя не оставляют. У нас же много обратной связи, мы задаем сотрудникам вопросы о том, что им нужно, чему мы можем их научить. Может быть, они хотят разбираться в правовых вопросах, в анализе данных, научиться придумывать хорошие заголовки или лучше фотографировать?»

В компании стараются избегать того типа тренингов, в ходе которых специалист только читает лекцию. Так, однажды в рамках тренинга по фоторепортажам приглашенный эксперт разбирала конкретные работы сотрудников компании. «Она комментировала фотографии и давала практические советы, что и как можно было бы исправить, — вспоминает Меткалф. — И для нас этот тренинг стал важным событием: мы увидели, как небольшие детали складываются в единую картину профессионального развития».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЧИТАТЕЛЯМИ

По словам Меткалф, цель Brunswick News — публиковать такие материалы, которые способны действительно изменить что-то в жизни людей: «Новости имеют значение, и быть журналистом — высокое призвание. Поэтому мы не ограничиваемся последними громкими историями и происшествиями местного масштаба, но пытаемся своими статьями влиять на ход событий».

Редакторы принадлежащих компании изданий постоянно ищут ответ на вопрос о том, с каким запросом к ним приходят читатели и как доказать им, что они не зря потратили деньги на чтение именно их газеты.

Меткалф добавляет, что компания стала лауреатом премии Миченера (канадский аналог Пулитцеровской премии) за серию статей о кадровом кризисе в службе скорой помощи — больных просто клали на самодельные носилки и увозили в джипах их близкие, а не команда специально обученных медиков.

«После нескольких статей произошли кардинальные перемены — эта история даже стала одним из главных предметов обсуждения на местных предвыборных дебатах, — рассказывает Меткалф. — Правительство провинции Нью-Брансуик было отправлено в отставку, избрано новое. За все годы работы в журналистике я никогда не сталкивалась ни с чем подобным. Но, кроме прочего, для нашей компании это еще и возможность заслужить большее доверие читателей. Мы изменили политическую ситуацию — и это факт, благодаря которому я даже спустя десятилетия работы со СМИ понимаю, что журналистика сегодня так же (если не более) значима, чем в прошлом».

Она добавляет, что на расследования ушло полтора года кропотливого труда — все для того, чтобы помочь жителям Нью-Брансуика: «Сомневаюсь, что есть в журналистике достижение более высокое, чем возможность сказать, что благодаря твоей работе были спасены жизни».

Однако Меткалф требует от редакций газет не только изредка совершать подвиги, но и каждый день держать заданную планку. Последний пример: выяснилось, что в школах провинции не следят за тем, сколько учащихся и учителей сделали прививки — а в условиях недавно начавшейся эпидемии кори это может стать серьезной проблемой. «В наших силах дать людям голос и помочь им исправить ситуацию. Нет более важной задачи, и для меня такая ответственность перед читателями — большая честь».

Материал подготовлен WAN‑IFRA и СППИ