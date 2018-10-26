Газетам Санкт-Петербурга увеличат бюджет к выборам

Санкт-Петербург представил план бюджета на 2019 год. В нем есть пункт, посвященный расходам Комитета по печати. Отмечается увеличение роста финансирования газеты «Петербургский дневник» и районных изданий по сравнению с 2018-м годом.

Если в прошлом году из бюджета «ПД» получал 153 миллиона рублей субсидий, то в 2019-м планируется выделить без малого 260 миллионов рублей. Изначально планы по увеличению доходили лишь до 161 миллиона.

Похожая ситуация и с субсидированием АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки». Он отвечает за издание и распространение районных газет. В прошлом году центр имел бюджет 57 миллионов рублей на эти цели, а в 2019-м уже 111 миллионов, хотя планировалось (в 2017-м) лишь 60 миллионов.

В 2019 году состоится предвыборная губернаторская кампания. Финансируемые городские издания, вероятнее всего, примут в ней активное участие.