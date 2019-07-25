Будущие военные журналисты стажируются в Екатеринбурге

В пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге для прохождения учебно-ознакомительной практики прибыли из Москвы курсанты Военного университета Министерства обороны России, обучающиеся по специальности «военная журналистика».

В настоящее время Военный университет — единственный вуз Минобороны РФ, готовящий для Вооружённых сил России военных журналистов. Специальный курс профессиональной подготовки, который курсанты второго курса пройдут в ходе этой двухнедельной стажировки, включает в себя посещение воинских частей и редакций военных изданий, присутствие на плановых учениях войск округа, практические занятия по написанию журналистских материалов.

По окончании стажировки в адрес начальника Военного университета МО пресс-службой округа будут направлены обобщённые выводы о качестве выполнения курсантами должностных обязанностей с приложением оценочных ведомостей сдачи зачётов по предметам обучения.