Школа фельетона: Арт Бухвальд о Советском Союзе и перестройке

КОРОЛЬ АРТУР И РЫЦАРИ ЖУТКОГО СТУЛА

Летом 1988 года в гости к «Крокодилу» приехала делегация американских сатириков. Тогда такого рода контакты становились нормой жизни. На волне гласности и перестройки наши, как принято теперь говорить, заокеанские партнеры охотно приняли на веру слова старины Стинга из песни The Russians: «We share the same biology regardless of ideology». И недальновидно прижали нас к груди. Это был харассмент в хорошем смысле этого слова. Запад неохотно выпустил нас из своих объятий только после того, как мы обернулись к нему своею суверенной рожей, а доктор Мединский опроверг домыслы Стинга, указав, что у русских есть лишняя хромосома.

Но в 1988 году был еще полный охмуреж, взаимолюбование и легкий петтинг по плечам.

В состав делегации входили непримиримый борец с мировой бюрократией Джеймс Борен, его жена Алиса (кстати, дочка Лоуренса Питера — помните «Принцип Питера», гласящий, что в любой иерархии человек неизбежно достигает уровня некомпетентности?), карикатурист Джим Берри, историк юмора доктор Рональд Паулсон и легендарный фельетонист Арт (Артур) Бухвальд.

Легендарный потому, что других американских фельетонистов в СССР не знали. А этого печатали даже в «Правде».

Доказательством высокого статуса Бухвальда в СССР может служить то, что он был героем одной из версий популярного тогда анекдота.

Встречаются как-то Арт Бухвальд и политический обозреватель ЦТ Валентин Зорин.

— У вас в СССР нет свободы слова, — говорит Бухвальд. — Я вот могу написать в своей колонке в «Вашингтон пост», что Рейган дурак.

— Подумаешь! — фыркает Зорин. — Я тоже могу по телевизору сказать, что Рейган дурак.

При ближайшем рассмотрении Бухвальд оказался Бакуолдом. Во всяком случае, именно так его звали все члены американской делегации. У меня нет оснований им не доверять, как у судьи Тверского участка Боровковой — показаниям бойцов Росгвардии.

Тщательно подготовленная и утвержденная на высочайшем уровне программа пребывания американцев на советской земле включала посещение Москвы, Ленинграда, Таллина и Киева. К Киеву прилагался бонус в качестве поездки в Чернобыль, где двумя годами ранее «что-то пошло не так». Впрочем, нам настоятельно рекомендовали американцев загодя не волновать, ибо согласование по данному вопросу где-то в туманной выси еще продолжалось.

А тем временем в Ленинграде нам выпал еще один, уже несогласованный бонус: все члены делегации — и заморские гости, и простые советские люди — чем-то жутко отравились. Что еще раз подтвердило гипотезу Стинга о биологическом сходстве двух наций, но от этого было не легче. Забегая вперед, замечу: спас наш гуманистический проект только термоядерный советский энтеросептол.

Когда желудочно-кишечный конфликт был урегулирован, принимающая сторона оповестила гостей о предстоящем визите в Чернобыль.

Спустя некоторое время ко мне как к англоговоряшему представителю вида homo soveticus подошел Джим Борен и сказал с некоторой неловкостью, указывая головой на Бухвальда:

— Арту сейчас сообщили, что у него заболела жена. Ему срочно надо лететь в Вашингтон.

Стоявший неподалеку ниспровергатель основ сокрушенно развел руками.

Ну что поделаешь. Надо так надо. Жаль, конечно, что эта акула пера не увидела собственными глазами ни саркофаг над четвертым блоком, ни мертвый город Припять, ни бетонированную площадку на месте сосновой рощи, погибшей в ту проклятую ночь, — сосна умирает от той же дозы радиации, что и человек.

Если бы смелый критик Рейгана не сдрейфил (к версии о внезапной болезни жены скептически отнеслись даже легковерные американцы), впечатления от поездки, возможно, вдохновили бы его на создание очередной нетленки или хотя бы афоризма, которые Арт плодил во множестве.

Все остальные туда поехали. И ничего страшного. С тех пор прошел уже 31 год, и за это время я приучился наклонять голову при входе в помещение, чтобы не задевать рогом притолоку.

Арт Бухвальд

Большие перемены

Именем гласности я был недавно приглашен в Советский Союз в качестве участника обмена юмористами. Моим хозяином был «Крокодил», советский сатирический журнал. Идея, лежавшая в основе обмена, заключается в том, что раз уж лидеры сверхдержав хотят говорить друг с другом, то и советские, и американские юмористы тоже могут забыть о старых ранах и ожесточенных распрях прошлого.