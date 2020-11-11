Клуб друзей «Бумаги». Как сформировать лояльное сообщество

ПРОДАВАТЬ НЕ КОНТЕНТ, А ПРИЧАСТНОСТЬ К СООБЩЕСТВУ

Монетизировать издание можно разными способами. Вводить paywall, продавать рекламу и подписку, устраивать мероприятия, собирать донаты. Но есть еще одна модель, которая предлагает читателю потратить свои деньги не на покупку контента, а на доступ к сообществу, объединенному общими интересами. Такая модель называется membership, и ее уже используют разные издания. Например, De Correspondent, The Guardian, Die Zeit, из российских — Snob и Colta. Недавно эту модель опробовала «Бумага».

В июле 2020 года издание запустило клуб друзей. У газеты есть несколько платных рассылок об архитектуре, вине, культуре и одежде. Но, по словам продакт-менеджера клуба Анастасии Кудрявцевой, «Бумага» хотела не просто привлекать аудиторию контентом, но создать самоценное сообщество, которое объединит людей, любящих Петербург и разделяющих ценности издания.

Клубная подписка стоит 300 рублей в месяц. За эту сумму читатель получает письмо от члена редакции с рассказом о жизни издания, доступ ко всем рассылкам за 4 рубля в месяц, скидки от партнеров. А еще каждый месяц «Бумага» проводит онлайн-встречи с друзьями клуба, общается с подписчиками в чате в Telegram.

ЗАЧЕМ «БУМАГЕ» КЛУБ ДРУЗЕЙ И КАК ОН РАБОТАЕТ СЕЙЧАС

По словам Анастасии, клуб появился по нескольким причинам. Во-первых, редакции «Бумаги» хотелось ближе общаться с лояльной аудиторией и формировать сообщество вокруг издания. Во-вторых, во время пандемии изданию стало сложнее зарабатывать напрямую за счет читательских платежей, сократились доходы от мероприятий и рекламы. Также редакция заметила, что некоторым читателям важно поддерживать издание, поэтому они подписываются на рассылки. В итоге «Бумага» решила, что клуб — это самая подходящая модель, раз у газеты есть пул лояльных пользователей, а также возможность предложить читателям в ответ на поддержку что-то такое, что сделает их жизнь в Петербурге интереснее и лучше.