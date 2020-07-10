«Бумага» запускает клуб друзей

Для членов клуба предусмотрены: ежемесячные встречи с командой «Бумаги» — в онлайне и (когда будет безопасно) вживую; доступ в специальный чат с редакцией, где можно предложить идею для материала, помочь другим читателям разобраться в теме или послушать чей-то совет; еженедельные письма редактора о работе редакции; скидки на рассылки и мероприятия «Бумаги» в партнерских организациях.

Вступать в клуб друзей рекомендуют тем, кто следит за мероприятиями «Бумаги», читает новости, кому нравятся советы издания о том, как провести выходные, и кому просто хочется поддержать работу редакции.

Чтобы вступить в клуб, нужно оформить подписку на платежи в поддержку «Бумаги» — 150 рублей в месяц (1500 рублей в год) или больше по своему усмотрению. Также возможен разовый платеж — тогда членство действует ближайшие 30 дней.

Первое мероприятие клуба состоится 20 июля (понедельник). Это будет встреча с командой «Бумаги», на которой расскажут, как выглядит изнутри работа разных отделов редакции в нелегких условиях 2020 года. Выступит главред Таня Иванова — с рассказом о типичном дне редакции, Вика Взятышева и Денис Остромухов — с рассказом о том, как мы удаленно записываем подкасты, и Катя Юшкевич из отдела мероприятий — с историей о том, как делать мероприятия, когда мероприятия делать запрещено.