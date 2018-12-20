На заместителя главреда «Эха Москвы» Сергея Бунтмана напали с пистолетом

Первый заместитель главреда радиостанции «Эха Москвы» Сергей Бунтман подвергся вооруженному нападению возле ресторана в центре Москвы. Поводом для конфликта стал задетый журналистом автомобиль, сообщила публицист Лидия Скрябина в Facebook.

По ее словам, они с Бунтманом праздновали день рождения главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова в ресторане «Шинок». Затем журналисты вышли на улицу и Бунтман нечаянно задел припаркованное авто:

Отбросил меня в сторону, схватил Серёжу за воротник и приставил к его голове пистолет. Надеюсь, это был муляж, но выглядел он как настоящий. И видела это не только я, есть еще один свидетель из гостей Венедиктова.

Нападающего удалось оттеснить, после чего Скрябина с Бунтманом уехали.

Позднее выяснилось, что сам автомобиль принадлежит заместителю генерального директора агентства ТАСС Михаилу Гусману.

Радиостанция «Говорит Москва» связалась с водителем Алексеем, который рассказал свою версию событий. С его слов, именно он стал жертвой нападения. Кроме того, он отрицает, что держал в руках пистолет:

Такого не было. У меня нет пистолета. Он (Сергей Бунтман - прим. ред.) был в неадекватном состоянии, две женщины его держали. После этого он облокотился на мою машину. Я открыл окошко, попросил отойти. После этого он начал кидаться на меня, они — его оттаскивать. Он пытался меня побить. Я даже из машины не выходил. Я просто дверь открыл, встал на подножку и после этого сел обратно. После этого они его оттащили, он там орал на всю эту самую благим матом. Через минут 10 после этого подъехала машина, и он уехал.

Михаил Гусман сообщил радиостанции «Говорит Москва», что он пока не связывался с Бунтманом, однако претензий к журналисту у него нет.

У него жена сообщает о том, чего не было, не дождавшись, пока проснется муж. Он хороший человек, я к нему очень неплохо отношусь. Ну, бывает, человек перебрал на дне рождения. Меня там не было, у меня не может быть претензий. Я своему водителю привык доверять. Видимых повреждений нет. Сережа человек не очень мощный, если бы был покрупнее, может быть, была бы вмятина.

Лидия Скрябина сообщила порталу Москва 24, что ее супруг собирается подавать заявление в полицию.