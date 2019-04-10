Цифровизация юмора

Главред «Красной бурды» — о причинах окончательного и бесповоротного ухода в цифру
С нынешнего года юмористический журнал «Красная бурда» выходит только в электронном виде. Декабрьский номер стал последним бумажным выпуском издания. Причины окончательного и бесповоротного ухода в цифру ЖУРНАЛИСТ выяснил у главного редактора «Красной бурды» Владимира Логинова.
— Почему вы приняли решение прекратить выпускать бумажную версию журнала?
— Прежде всего должен сказать, что нам чертовски нравилось сочинять и издавать бумажный юмористический журнал. Именно поэтому мы столько лет его издавали вопреки всем и всяческим реалиям. Журнал «Красная бурда» и в двадцатом веке, мягко говоря, не пользовался спросом у массового читателя, а в двадцать первом, с развитием интернета и появлением огромного количества бесплатных развлечений, — тем более. Ведь для того, чтобы купить наш журнал, надо дождаться, когда он выйдет, подойти к киос ку, найти его на витрине, заплатить, раскрыть, прочитать и лишь тогда засмеяться. Это как у Жванецкого: чтобы подать себе кофе в постель, надо встать, одеться, сварить, а потом раздеться, лечь и выпить. Очень много лишних действий в эпоху, когда лишний клик мышкой раздражает!
— В комментарии ваших коллег к новости о выходе последнего печатного выпуска звучала фраза: «Издаваться на бумаге очень хлопотно: все на тебе хотят заработать, начиная с почты и заканчивая продавцами».
— Так и есть. Продавцы поступали как и положено продавцам: по максимуму поднимали цену, а риски возлагали на поставщика. Впрочем, им это тоже не сильно помогло. В доказательство приведу фото, которое красноречивее всех моих объяснений.
— Стало быть, в светлое будущее печатных СМИ вы не верите?
— «Ничего не будет, одно сплошное телевидение», — утверждал один киногерой в 1979 году. Я бы сегодня заменил «телевидение» на «подкасты». В самом широком смысле этого слова.
— Где сейчас можно почитать «Красную бурду»?
— Хочу повторить: нам очень нравится сочинять юмористический журнал. Поэтому, отказавшись от бумажного, мы стали делать электронный. Его можно найти и бесплатно читать здесь. Это именно журнал, самый свежий выпуск, с эффектом перелистывания (слышно шуршание страниц), плюс появились видео, интерактивные ссылки и прочие современные «штучки». Разве что запаха типографской краски нет, но мы над этим работаем.
Читать электронный журнал можно бесплатно, подпис ка на свежие выпуски тоже добровольная и бесплатная.
Тем же, кто привык держать в руках бумажные издания, рекомендуем «Областную газету» (Свердловская область), «Спутник» (Череповец), «Новую Сибирь» (Новосибирск), «Вечевой центр» (Великий Новгород), «Газету Юга» (Нальчик), «Панораму города» (Рязань) и журнал «Гражданская авиация». В них регулярно публикуются наши материалы.
Кроме того, каждый год мы издаем по одному тому полного собрания сочинений «Красной бурды». Сейчас вышло уже четыре толстые книги, в них собраны практически все материалы журнала начиная с 1991 года. Пока дошли до 2006 года и готовим к печати пятый том.
Да, чуть не забыл упомянуть о сайте www.redburda.ru и страничках в соцсетях. В частности, у страницы «Красной бурды» в Facebook около 95 тысяч подписчиков.
— Сайт приносит какие‑то деньги? Занимаетесь ли вы его монетизацией?
— Сайт у нас, скажем прямо, бестолковый и некрасивый. Но там можно найти много смешных текстов и рисунков. Мы его будем переделывать. Слегка монетизировать его удается за счет «прикрученного» к сайту интернет-магазина, где продаются наши толстенные книги и (все еще) раритетные бумажные журналы. Ну и билеты на наши концерты.
— Насколько бренд в вашем случае влияет на уровень доходов от сочинительства? Заработает ли Иван Иванов из «Красной бурды» заметно больше просто Ивана Иванова?
— Скажу так: опыт показывает, что если какой-то автор говорит, что сотрудничал или сотрудничает с «Красной бурдой», это приоткрывает для него какие-то двери. Это плюс к его резюме. То есть словосочетание «Красная бурда» не собирает стадионы, но многим творческим людям и «деятелям телевизионных искусств» оно известно.
— Сталкивались ли вы в последние годы (да и вообще) с давлением со стороны властей и с цензурой?
— На телевидении нам еще с начала двухтысячных стали говорить: «Этого в эфире не будет». А нам-то что, мы свое прочитаем, а вы вырезайте, если хотите.
На журнал никакого давления не было и нет, потому что мы маленькие и незаметные.
А вот интернетовская страница «Областной газеты» с нашей шуточной статьей «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли» решением Вольского районного суда Саратовской области была заблокирована. Роскомнадзор и суд решили, что материал юмористического издания содержит серьезные инструкции для взяточников и взяткодателей.
— Поэтому в нашей стране нет своего Charlie Hebdo?
— Настоящих буйных мало, вот и нет Charlie Hebdo!