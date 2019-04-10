Цифровизация юмора

— Прежде всего должен сказать, что нам чертовски нравилось сочинять и издавать бумажный юмористический журнал. Именно поэтому мы столько лет его издавали вопреки всем и всяческим реалиям. Журнал «Красная бурда» и в двадцатом веке, мягко говоря, не пользовался спросом у массового читателя, а в двадцать первом, с развитием интернета и появлением огромного количества бесплатных развлечений, — тем более. Ведь для того, чтобы купить наш журнал, надо дождаться, когда он выйдет, подойти к киос ку, найти его на витрине, заплатить, раскрыть, прочитать и лишь тогда засмеяться. Это как у Жванецкого: чтобы подать себе кофе в постель, надо встать, одеться, сварить, а потом раздеться, лечь и выпить. Очень много лишних действий в эпоху, когда лишний клик мышкой раздражает!

— В комментарии ваших коллег к новости о выходе последнего печатного выпуска звучала фраза: «Издаваться на бумаге очень хлопотно: все на тебе хотят заработать, начиная с почты и заканчивая продавцами».

— Так и есть. Продавцы поступали как и положено продавцам: по максимуму поднимали цену, а риски возлагали на поставщика. Впрочем, им это тоже не сильно помогло. В доказательство приведу фото, которое красноречивее всех моих объяснений.

— Стало быть, в светлое будущее печатных СМИ вы не верите?

— «Ничего не будет, одно сплошное телевидение», — утверждал один киногерой в 1979 году. Я бы сегодня заменил «телевидение» на «подкасты». В самом широком смысле этого слова.

— Где сейчас можно почитать «Красную бурду»?

— Хочу повторить: нам очень нравится сочинять юмористический журнал. Поэтому, отказавшись от бумажного, мы стали делать электронный. Его можно найти и бесплатно читать здесь. Это именно журнал, самый свежий выпуск, с эффектом перелистывания (слышно шуршание страниц), плюс появились видео, интерактивные ссылки и прочие современные «штучки». Разве что запаха типографской краски нет, но мы над этим работаем.

Читать электронный журнал можно бесплатно, подпис ка на свежие выпуски тоже добровольная и бесплатная.