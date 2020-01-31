«Лайфхакер» запустил издание для женщин Burning Hut

Команда «Лайфхакера» запустила издание для женщин Burning Hut — оно будет писать про всё, что «влияет на жизнь, работу и положение женщин в обществе». Издание возглавила Татьяна Никитина, которая до этого была шеф-редактором «Лайфхакера» и руководила коммерческой редакцией.

На сайте будет шесть рубрик: «Зарабатывать», «Тратить», «Любить», «Смотреть», «Знать» и «Не болеть». Пока в редакции четыре человека — проект запускается «на очень ранней стадии и ещё многое предстоит сделать, в том числе и с точки зрения команды», пояснил в беседе с vc.ru издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь.

«Лайфхакер» начал работать над новым проектом чуть более полугода назад, на дизайн и разработку ушло около двух месяцев, рассказал Пономарь. Проект финасируется из собственных средств компании «Буферная бухта», которая издаёт «Лайфхакер», привлекать сторонние инвестиции команда не планирует.

Издание будет монетизироваться. «Сейчас мы делаем ставку на ту же модель, что и у «Лайфхакера» — основным источником дохода мы видим нативную рекламу», — добавил Пономарь.