Как запустить медиа с нуля: 15 советов начинающему главреду

Убедитесь, что вы понимаете, как издание будет зарабатывать деньги

Если вы создаете медиа как бизнес, то должны представлять, за счет чего оно будет жить, — это влияет на редакционные решения. От рекламной модели могут зависеть состав команды, набор рубрик и внешний вид публикаций. Например, будет ли на сайте место под баннеры? Как будут выглядеть партнерские материалы и пометки для них? Предусматривает ли макет сайта брендирование рубрик или главной страницы?

Не бойтесь звать людей в медиа, которого еще нет

Этап до запуска — хорошее время, чтобы протестировать и собрать крутую команду. Это может быть непросто: по сути, вы зовете людей поработать «в стол» — результат работы они увидят еще не скоро.

Первые авторы пришли, когда у нас еще не было названия. К примеру, наш редактор Вика писала статьи для Burning Hut с августа, а запустились мы в феврале — представляете, как долго она работала в никуда? Когда я предложила ей писать для нас, мы созвонились, я рассказала про концепцию. Позже показывала фрагменты макетов, фирменного стиля, подробно отвечала на все вопросы. Важно делиться новостями и показывать, что проект движется, чтобы люди не потеряли энтузиазм.

Не берите всю работу с авторами на себя: вам очень пригодится помощь еще минимум одного опытного редактора, который разделит ваш энтузиазм. К тому же придумывать идеи вдвоем гораздо эффективнее.

Ищите не просто сотрудников, а тех, кто разделит ваши ценности

На старте у молодой редакции обычно мало денег и возможностей: вы выживете, только если будете смелыми и дерзкими. Это невозможно без заряженной команды, которая будет не просто делать свою работу, а бурлить идеями и желанием сделать что-то крутое.

Запускайтесь, когда у вас есть необходимый минимум

Можно бесконечно доводить до идеала сайт, писать и переписывать тексты, искать специалистов, но все это лучше всего проверяется на практике. К тому же, пока вы доводите все до совершенства, в вашей нише запускаются новые проекты.

Мы запустились с редакцией из трех человек в штате. В ней были я, шеф-редактор и SMM-менеджер — она присоединилась к нам за неделю до старта и подготовила наши соцсети, чтобы в первые же дни тексты вышли на разных площадках. Кроме того, у нас был пул внештатных авторов, которые уже несколько месяцев писали тексты и ждали запуска.

Не спешите с редполитикой

Редполитика — документ, в котором собраны все правила издания, и считается, что работу над запуском издания нужно начинать с составления этого свода законов. Но я не уверена, что это полезно. Редполитика без практики получается слегка искусственной: вы уже в начале пути загоняете себя в рамки и отсекаете какие-то пути развития, вместо того чтобы пробовать новое.

Идеально создавать редполитику спустя год работы, когда понимаете, кто вы, какие статьи удачны и что нравится аудитории.

Подготовьте запас материалов, чтобы привлечь и удержать первых читателей

К запуску на сайте должно было столько текстов, чтобы первые читатели могли побродить по площадке хотя бы полчаса. Мы опубликовали сразу 25 материалов, но думаю, для первого впечатления было бы достаточно и 15. Затем мы выпускали по тексту в день и постепенно увеличивали темп.

Первые материалы должны быть яркими и наглядно показывать, о чем будет издание. Нашим первым текстом стало интервью с автором комиксов Ярославой Тринадцатко — интересный и живой разговор о феминизме, юморе и дискриминации женщин на работе. А еще всем запомнился материал «Как выбирать и носить трусы».

Подготовьте все возможное анонсирование в день запуска

Используйте все ресурсы, которые у вас есть, чтобы привлечь первых читателей.

Есть издания, которые пишут о появлении новых медиа: для этого примерно за неделю до запуска стоит подготовить и разослать пресс-релиз с информацией о вас. К примеру, о нас в день запуска написали vc.ru, The Village, «Лайфхакер», AdIndex, ЖУРНАЛИСТ, и это привлекло первый поток читателей.

Не забывайте про соцсети: опубликуйте первые материалы на всех возможных площадках, попросите о поддержке авторов популярных аккаунтов, владельцев пабликов и сообществ по вашей тематике.

Наконец, напишите всем знакомым и попросите их поделиться новостью о вашем запуске.

Проанализируйте свою аудиторию за первые месяцы — и уже после этого ставьте KPI

Предсказать объем аудитории в новом медиа трудно, если нет опыта запуска аналогичных проектов в той же нише. В первый день к нам пришли десять тысяч читателей, но уже на следующие сутки их было в два раза меньше: кто-то поинтересовался, добавил сайт в закладки и забыл. Мы продолжили добросовестно работать и в первый месяц побили собственный KPI по аудитории. Мы надеялись собрать 30–40 тысяч человек, а в итоге пришли 100 тысяч.