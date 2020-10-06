Burning Hut — новое медиа для женщин

Интервью с главным редактором Burning Hut
Burning Hut — медиа для женщин, созданное в январе этого года командой сайта «Лайфхакер». Главный редактор издания Татьяна Никитина рассказала, почему стартап получил название «Горящая изба», в чем его миссия и какие сомнения были у редакции перед запуском.
— Как было придумано название вашего медиа?
— На кухне. Мы сидели и перебирали все возможные ассоциации с женщинами в разных сферах культуры. Когда добрались до литературы, кто-то из нас упомянул Некрасова и его строки про русскую женщину, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И мы поняли — вот оно. Здесь и отсылка к произведению классической литературы, которое многие знают, и образ сильной женщины. В то же время это название с двойным дном, потому что некрасовское описание женщины несет в себе стереотипы, с которыми мы хотели бы бороться, отчего у нас в определенном смысле тоже «горит изба». Мы увидели, что это словосочетание несет в себе несколько смыслов сразу и классно смотрится и на русском, и на английском. Кроме того, мы сразу легко представили логотип и то, каким будет наш возможный мерч.
— На рынке российских медиа довольно много женских изданий. Почему понадобилось создание еще одного — вашего?
— Во-первых, чем больше хороших женских изданий, тем лучше. В этой нише можно сделать еще много чего интересного. Во-вторых, в команде «Лайфхакера» давно вынашивалась идея женского медиа, и нам очень хотелось наконец ее реализовать. В этом была в том числе и финансовая привлекательность: некоторые рекламодатели предпочитают работать исключительно с изданиями, позиционирующими себя как женские.
— Чем Burning Hut отличается от других подобных изданий?
— Хоть «Горящая изба» и является женским медиа, она не ограничивается чисто женской тематикой. Мы пишем и про заработок, и про науку, и про видеоигры. Конечно, я бы не сказала, что наше издание в этом смысле уникально. Есть хорошие женские журналы, которые пишут об этом, но большая часть рынка все-таки представлена медиа, сосредоточенными на темах, которые считаются типично женскими, — красота, стиль, мода, знаменитости, психология, отношения. Мы не считаем, что интересы женщины ограничиваются этими темами.
Мы очень внимательно относимся к источникам информации, особенно когда пишем про здоровье — сотрудничаем с авторами с медицинским образованием и стараемся понятно и доказательно раскрывать темы, которые для многих остаются табуированными.
Кроме того, у каждого медиа есть свой tone of voice («тональность» бренда при выстраивании коммуникации с аудиторией). Мы ни в коем случае не поучаем читателя и не говорим, каким надо быть, а стараемся просто предоставлять информацию и предлагать аудитории самостоятельно решать, что с ней делать. Авторы «Горящей избы» максимально просты в общении с читателем. Это можно заметить в формулировках, подводках в соцсетях, лидах: они доверительные, простые и человечные. Когда мы пишем тексты, мы думаем о том, как бы рассказали о той или иной теме своим друзьям.
— В чем состоит миссия вашего издания?
— Мы стремимся поддерживать и вдохновлять женщин, делясь с ними информацией, с помощью которой они могут полностью раскрыть свой потенциал в самых разных сферах. Мы с одинаковым уважением относимся к любому выбору: одной женщине важно реализоваться в карьере, другой — в домашнем хозяйстве, третьей — в чем угодно еще или во всем сразу. Как редактор я хотела бы, чтобы наше издание помогало женщине, во-первых, принять свой выбор (даже если кажется, что вокруг ее осуждают), а во-вторых, продолжать следовать ему. Мне кажется, наши статьи помогают идти по этому пути.
— Визуальное оформление вашего медиа выглядит необычно и привлекает внимание. Как разрабатывался такой стиль?
— Над ним работала команда дизайнеров, она у нас общая с «Лайфхакером». Задача была такая — создать узнаваемый, яркий и бесстрашный стиль. Нам не хотелось ограничиваться спокойными цветами и пастельными тонами. Безусловно, подобное оформление в тренде, но мы хотели выглядеть смело и ярко. Признаюсь, при первом взгляде на макеты дизайна мне понравилось далеко не все. Например, очарование жирных черных обводок, которые мы используем в обложках и врезах, я прочувствовала не сразу. Но я рада, что наша дизайн-команда настояла на своем. Градиенты и обводки — это тема.
Кстати, то оформление, которое сейчас можно видеть на сайте, — это не финальная версия. Первоначальный вариант был еще интереснее, но сложнее в разработке, так что от него пришлось отказаться, чтобы быстрее запуститься. Сейчас мы называем его «дизайн будущего» и понемногу к нему движемся.
— В издании 6 рубрик («зарабатывать», «тратить», «любить», «смотреть», «знать», «не болеть»). Не ограничивают ли авторов подобные рамки привязки контента к определенным темам?
— Ни разу не было такого, чтобы тема, подходящая изданию, при этом не подходила ни к одной из рубрик. Обычно бывает обратная ситуация, когда материал подходит в две рубрики (например, «знать» и «любить»), но это не такая большая проблема. Кроме того, рубрика «знать» максимально широкая: это универсальный раздел про мир, где мы пишем о социальных и этических вопросах.
— Сколько человек работало над проектом?
— В редакции нас было двое — я и наш редактор Элина, которая присоединилась ко мне за два месяца до запуска. Над всем, что касается текстов и контента, мы работали до начала функционирования СМИ вдвоем. За неделю до старта к работе подключилась SMM-команда из двух человек. Также запуск был бы невозможен без разработчиков, дизайнеров и иллюстраторов.
— Были ли у редакции сомнения перед запуском издания?
— Конечно. Мы переживали, что люди не поймут название, что дизайн покажется им слишком смелым, а читатели не почувствуют, что наше издание — «про них». Мы опасались хейта, на который можно рассчитывать, когда запускаешь женское издание в 2020 году. Были сомнения, что нас могут неправильно понять. Но отклик получился позитивным. Многие писали: «Это классно, я прочитал все статьи сразу, мне очень понравилось», причем это были и мужчины, и женщины разных возрастов. Издание понравилось и моей 17-летней сестре, и нашим коллегам, у которых по двое детей.
— Как попасть в число ваших авторов?
— Довольно просто: нужно заполнить заявку, ссылка на которую есть на сайте. Одно из заданий — предложить темы для текстов. Если автор присылает хорошие темы, но у него нет опыта, я часто предлагаю написать пробный материал. А иногда на этом этапе сразу становится понятно, что мы вряд ли сработаемся, — например, когда предлагают откровенно сексистские темы (что-то вроде «Пять нарядов, которые порадуют вашего мужчину»). Если ценности разные, сложно работать вместе.
— Как вы продвигаете издание?
— Как и все — с помощью соцсетей, поисковой оптимизации, инфопартнерств. Также мы пользуемся информационной поддержкой «Лайфхакера», «старшего брата» нашего медиа: на сайте «Лайфхакера» регулярно выходят тизеры наших материалов, а в соцсетях — репосты из пабликов.
— Какими способами монетизируете контент?
— Основная модель — нативная реклама. Подобные посты отмечаются плашкой «партнерский».
Кроме того, мы пользуемся партнерскими программами брендов.
Например, одна из наших фишек — лукбуки по фильмам (скажем, «Пять образов в стиле фильма «Маленькие женщины»). Для лукбуков мы подбираем одежду из конкретных магазинов. Если читатели переходят на сайт бренда с нашего сайта и делают покупку, издание получает небольшую комиссию.
Мы стараемся выбирать самый недорогой и удобный для покупки вариант товара: например, если это ссылка на книгу, то мы просмотрим несколько магазинов и выберем тот, где сойдутся наличие товара, адекватная цена и хорошие условия доставки.
— Burning Hut функционирует уже полгода. Как бы вы оценили успешность СМИ на данном этапе? О чем говорят показатели охвата аудитории?
— Еще рано говорить о каких-то объективных оценках, потому что издание было запущено недавно. Первые выводы будем делать после года работы.