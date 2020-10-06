Burning Hut — новое медиа для женщин

Burning Hut — медиа для женщин, созданное в январе этого года командой сайта «Лайфхакер». Главный редактор издания Татьяна Никитина рассказала, почему стартап получил название «Горящая изба», в чем его миссия и какие сомнения были у редакции перед запуском.

— Как было придумано название вашего медиа?

— На кухне. Мы сидели и перебирали все возможные ассоциации с женщинами в разных сферах культуры. Когда добрались до литературы, кто-то из нас упомянул Некрасова и его строки про русскую женщину, которая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И мы поняли — вот оно. Здесь и отсылка к произведению классической литературы, которое многие знают, и образ сильной женщины. В то же время это название с двойным дном, потому что некрасовское описание женщины несет в себе стереотипы, с которыми мы хотели бы бороться, отчего у нас в определенном смысле тоже «горит изба». Мы увидели, что это словосочетание несет в себе несколько смыслов сразу и классно смотрится и на русском, и на английском. Кроме того, мы сразу легко представили логотип и то, каким будет наш возможный мерч.

— На рынке российских медиа довольно много женских изданий. Почему понадобилось создание еще одного — вашего?

— Во-первых, чем больше хороших женских изданий, тем лучше. В этой нише можно сделать еще много чего интересного. Во-вторых, в команде «Лайфхакера» давно вынашивалась идея женского медиа, и нам очень хотелось наконец ее реализовать. В этом была в том числе и финансовая привлекательность: некоторые рекламодатели предпочитают работать исключительно с изданиями, позиционирующими себя как женские.

— Чем Burning Hut отличается от других подобных изданий?

— Хоть «Горящая изба» и является женским медиа, она не ограничивается чисто женской тематикой. Мы пишем и про заработок, и про науку, и про видеоигры. Конечно, я бы не сказала, что наше издание в этом смысле уникально. Есть хорошие женские журналы, которые пишут об этом, но большая часть рынка все-таки представлена медиа, сосредоточенными на темах, которые считаются типично женскими, — красота, стиль, мода, знаменитости, психология, отношения. Мы не считаем, что интересы женщины ограничиваются этими темами.