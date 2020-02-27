Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов

Итак, что делать, если вы заметили первые признаки «выгорания»? Техника «пяти шагов» поможет наметить ваш личный план в преодолении проблемы.

ПЕРВОЕ — признать, что проблема существует. Внимательно прочтите еще раз вопросы и зафиксируйте, сколько именно признаков вы заметили. Не пугайтесь, если все или почти все, — такие периоды случаются практически со всеми, и часто они говорят не только о перегруженности и эмоциональной усталости, но становятся предвестниками нового поворота в работе, поиска новых возможностей. Самое главное — правильно сориентироваться в сложившейся ситуации.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП (это может показаться странным, но стопроцентно работает). Дайте себе еще одно небольшое задание. В течение нескольких дней (недели) каждый час (!) письменно отвечать на вопрос: «Что я сейчас чувствую?» Разрешить себе испытывать всю гамму эмоций любой интенсивности в процессе каждого вашего действия. На обед в столовой приготовили новое блюдо — порадуйтесь! Или, если оно невкусное, — возмутитесь. Нашли удачный заголовок к рутинному тексту — гордитесь собой, вы молодец! Коллега прислал забавное фото своей собаки — посмейтесь вместе с ним. Начальник (подчиненный) сморозил глупость — не копите в себе раздражение, запишите (но лучше не выражайте громко) свое негодование и сарказм.

ТРЕТИЙ ШАГ, также требующий творческого усилия. Придумывайте действия и ситуации, в которых вы сможете испытать разные чувства. Радость, удивление, раздражение, гнев. Это надо делать непременно! Отвлекитесь от работы, представьте себя на отдыхе, с друзьями, с родными, представьте себя персонажем фильма, спасателем, рок­звездой, дайте волю воображению!

ДАЛЕЕ. Находите возможность получать удовольствие, сопереживать, эмоционально включаться в ходе самой рутинной работы или повседневных делах. Это очень важно! Похвалите себя за аккуратно собранный отчет. За то, что раньше дедлайна справились с поручением. Что появился новый симпатичный коврик для «мыши», что наступила весна или, наоборот, снова пошел снег, что ваш город вообще необычайно красив в любую погоду, и даже дорога до автобусной остановки доставляет вам удовольствие. Вам точно станет легче!

И, НАКОНЕЦ, находите смысл во всем, что делаете. Стресс, который приводит к «выгоранию», связан прежде всего с тем, что мы слишком долго, без чувства внутреннего согласия и удовлетворения, без ощущения ценности своей работы занимаемся тем или иным делом. Это разрушает больше всего! Например, я составляю пресс­релиз, правлю скучные официальные тексты только для того, чтобы поскорей все это закончить. Это не мой выбор, это обязанность. Я радуюсь только тогда, когда перестаю этим заниматься. По сути дела, я не живу — просто наблюдаю, как жизнь проходит мимо. Если вы чувствуете что­то подобное регулярно — есть смысл поработать над собой. Над собственными ощущениями, над своей реакцией, возможностью увидеть смысл и свет в конце тоннеля. В конце концов, работу можно поменять, но важнее начать с собственного отношения к своим возможностям и себе самому.