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Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов

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Синдром «профессионального выгорания» — едва ли не самая распространенная проблема, с которой сегодня люди бегут к психологу. Если, конечно, у них есть на это время и деньги. Психолог Елена Архипова рассказывает о том, как самостоятельно справиться с проблемой.

Для начала возьмите ручку и листок бумаги. Постарайтесь честно ответить «да» или «нет» на следующие вопросы.

•   Вы чувствуете постоянную усталость?

•   У вас падает работоспособность?

•   Болит голова, нарушается сон, снижается аппетит?

•   Усиливается тяга к табаку, кофе, алкоголю?

•   Возникает ощущение беспомощности, безнадежности, апатии?

•   Отмечается притупленность чувств — нет желания эмоционально откликнуться на ситуации, которые, казалось бы, должны трогать?

•   Вы испытываете растущее внутреннее раздражение, напряжение, тревогу и неприязнь к тем, кому призваны помогать?

•   Вы уверены в собственном бездушии и непрофессионализме?

•   Увеличивается недовольство собой (снижается самооценка, ухудшается настроение)?

•   Наступает полное разочарование в жизни?

•   Исчезает чувство сопереживания людям, рождается мысль, что уже ничего нельзя дать другим, поскольку запас сил и эмоций исчерпан?

•   Постепенно развивается негативное отношение к своему труду и людям, с которыми надо сталкиваться по работе? Контакты с ними становятся все более обезличенными, «бездушными» и формальными?

Чем  больше ответов «да», тем  ближе вы к  «выгоранию». Если на  все вопросы ответили положительно — есть смысл немедленно принимать меры! Главное — понимать, что вы не единственный, кто столкнулся с этой проблемой, что тысячи людей пережили то же самое и многие успешно с ней справились. Вы сами, даже без помощи специалиста (которая, конечно, очень важна), сможете ее решить. Существуют проверенные и успешные методики работы над собой.

СТРЕСС, ПРИВОДЯЩИЙ К «ВЫГОРАНИЮ», СВЯЗАН ПРЕЖДЕ ВСЕГО С ТЕМ, ЧТО МЫ СЛИШКОМ ДОЛГО, БЕЗ ОЩУЩЕНИЯ ЦЕННОСТИ СВОЕЙ РАБОТЫ, ЗАНИМАЕМСЯ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ДЕЛОМ

Итак, что делать, если вы заметили первые признаки «выгорания»? Техника «пяти шагов» поможет наметить ваш личный план в преодолении проблемы.

 

ПЕРВОЕ — признать, что проблема существует. Внимательно прочтите еще раз вопросы и зафиксируйте, сколько именно признаков вы заметили. Не пугайтесь, если все или почти все, — такие периоды случаются практически со всеми, и часто они говорят не только о перегруженности и эмоциональной усталости, но становятся предвестниками нового поворота в работе, поиска новых возможностей. Самое главное — правильно сориентироваться в сложившейся ситуации.

 

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП (это может показаться странным, но стопроцентно работает). Дайте себе еще одно небольшое задание. В течение нескольких дней (недели) каждый час (!) письменно отвечать на вопрос: «Что я сейчас чувствую?» Разрешить себе испытывать всю гамму эмоций любой интенсивности в процессе каждого вашего действия. На обед в столовой приготовили новое блюдо — порадуйтесь! Или, если оно невкусное, — возмутитесь. Нашли удачный заголовок к рутинному тексту — гордитесь собой, вы молодец! Коллега прислал забавное фото своей собаки — посмейтесь вместе с ним. Начальник (подчиненный) сморозил глупость — не копите в себе раздражение, запишите (но лучше не выражайте громко) свое негодование и сарказм.

 

ТРЕТИЙ ШАГ, также требующий творческого усилия. Придумывайте действия и ситуации, в которых вы сможете испытать разные чувства. Радость, удивление, раздражение, гнев. Это надо делать непременно! Отвлекитесь от работы, представьте себя на отдыхе, с друзьями, с родными, представьте себя персонажем фильма, спасателем, рок­звездой, дайте волю воображению!

 

ДАЛЕЕ. Находите возможность получать удовольствие, сопереживать, эмоционально включаться в ходе самой рутинной работы или повседневных делах. Это очень важно! Похвалите себя за аккуратно собранный отчет. За то, что раньше дедлайна справились с поручением. Что появился новый симпатичный коврик для «мыши», что наступила весна или, наоборот, снова пошел снег, что ваш город вообще необычайно красив в любую погоду, и даже дорога до автобусной остановки доставляет вам удовольствие. Вам точно станет легче!

 

И, НАКОНЕЦ, находите смысл во всем, что делаете. Стресс, который приводит к «выгоранию», связан прежде всего с тем, что мы слишком долго, без чувства внутреннего согласия и удовлетворения, без ощущения ценности своей работы занимаемся тем или иным делом. Это разрушает больше всего! Например, я составляю пресс­релиз, правлю скучные официальные тексты только для того, чтобы поскорей все это закончить. Это не мой выбор, это обязанность. Я радуюсь только тогда, когда перестаю этим заниматься. По сути дела, я не живу — просто наблюдаю, как жизнь проходит мимо. Если вы чувствуете что­то подобное регулярно — есть смысл поработать над собой. Над собственными ощущениями, над своей реакцией, возможностью увидеть смысл и свет в конце тоннеля. В конце концов, работу можно поменять, но важнее начать с собственного отношения к своим возможностям и себе самому. 

Фото: shutterstock.com
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27 февраля 2020

Фев 27, 2020

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Профессия

Как лечить синдром «профессионального выгорания»: 5 шагов
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