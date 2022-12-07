Исследование: бренды готовы тратить больше денег на рекламу в подкастах

Больше половины рекламодателей положительно относятся к подкастам
Вместе с коммуникационным агентством «Молва» «Лайфхакер» опросил и проанализировал ответы 16 брендов и компаний, которые во II и III квартале 2022 года размещали рекламу в подкастах или собирались это сделать. Такой временной отрезок был выбран, чтобы лучше понять состояние рекламного рынка, который, очевидно, изменился после марта.
Исследование помогло лучше понять мотивы, ожидания, потребности и боли рекламодателей, а также их отношение к интеграциям в подкастах.
А процент дослушиваемости и охват анонса с выпуском в социальных сетях, наоборот, не имеют особого значения. Также бренды интересуются и аудиторией подкаста. В основном важен возраст, пол, география и уровень доходов слушателей.
Большинство компаний хотели сделать свой бренд более узнаваемым. В некоторых случаях основной задачей было повышение лояльности, привлечение лидов и желание рассказать аудитории что-то новое о своем продукте.
Оказалось, что практически все участвовавшие в исследовании бренды выполнили поставленные KPI и остались настолько довольны интеграциями, что собираются и дальше размещать рекламу в подкастах. Половина опрошенных готовы увеличивать свой бюджет на это.
Среди достоинств подкастов рекламодатели выделяют нативный формат и лояльность аудитории, а среди недостатков — сложность в анализе результатов, небольшую конверсию, высокую стоимость размещения.
Павел Чаус, co-founder, CMO платформы онлайн-психотерапии Zigmund.Online:
— Изначально реклама в подкастах была для нас экспериментом, и он удался. Теперь коммуникация с пользователями через подкасты — это часть стратегии привлечения дополнительной аудитории и создания нового спроса.
Ксения Краснова, директор по развитию «Лайфхакера»:
— Первое исследование подкастов, которое «Лайфхакер» провел этой весной, имело большой успех. И мы увидели запрос медиаиндустрии на реальный фидбэк брендов, выбирающих подкасты для своих интеграций. Оказалось, что половина из опрошенных планируют увеличивать свой бюджет на рекламу в подкастах. А это значит, что всем производителям аудиоконтента следует выйти к брендам со свежими решениями и предложениями, чтобы наверняка смотреть в одну сторону и быть максимально полезными друг для друга.
Полный анализ и результаты исследования опубликованы в блоге Лайфхакера.