Исследование: бренды готовы тратить больше денег на рекламу в подкастах

А процент дослушиваемости и охват анонса с выпуском в социальных сетях, наоборот, не имеют особого значения. Также бренды интересуются и аудиторией подкаста. В основном важен возраст, пол, география и уровень доходов слушателей.

Большинство компаний хотели сделать свой бренд более узнаваемым. В некоторых случаях основной задачей было повышение лояльности, привлечение лидов и желание рассказать аудитории что-то новое о своем продукте.

Оказалось, что практически все участвовавшие в исследовании бренды выполнили поставленные KPI и остались настолько довольны интеграциями, что собираются и дальше размещать рекламу в подкастах. Половина опрошенных готовы увеличивать свой бюджет на это.

Среди достоинств подкастов рекламодатели выделяют нативный формат и лояльность аудитории, а среди недостатков — сложность в анализе результатов, небольшую конверсию, высокую стоимость размещения.