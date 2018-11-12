Странный побочный бизнес СМИ

СМИ продолжают искать дополнительные источники дохода
Эти поиски уводят их порой очень далеко от медиабизнеса. Например, BuzzFeed открывает на Манхэттене магазин игрушек, но не простой, а с таинственной задней комнатой. Эта комната будет специально декорирована для того, чтобы… посетители могли делать в ней селфи для Instagram.
Декорации в комнате будут меняться несколько раз в год, в зависимости от сезона. Например, несколько недель зал будет декорирован под джунгли — с чучелами животных, которые, кстати, будут тут же и продаваться. В другой раз это может быть морское побережье с соответствующими атрибутами или декорации стадиона.
Источники сообщают, что для проекта BuzzFeed нанял нью-йоркского гуру магазинного брендинга Рэчел Шехтман, которая уже открыла похожий магазин, ориентированный на тинейджеров и миленниалов, — с ротацией ассортимента и стиля в зависимости от сезона.
Детали нового магазинного бизнеса BuzzFeed пока неизвестны. Обращает на себя внимание сам нестандартный подход. Неизвестно, сколько денег будет приносить продажа игрушек, но магазин явно задуман как модное место, точно ориентированное на аудиторию BuzzFeed — цифровую молодежь.
Если идея сработает и магазин с игрушками и декорациями для Instagram-селфи станет популярным, изданию удастся реализовать другую важную задачу: развиртуализировать свой бренд, заякорить свою онлайн-публику в офлайне. Это поможет привязать читателя какими-то материальными ощущениями, что для цифрового, то есть эфемерного, бренда очень важно.