Странный побочный бизнес СМИ

Эти поиски уводят их порой очень далеко от медиабизнеса. Например, BuzzFeed открывает на Манхэттене магазин игрушек, но не простой, а с таинственной задней комнатой. Эта комната будет специально декорирована для того, чтобы… посетители могли делать в ней селфи для Instagram.

Декорации в комнате будут меняться несколько раз в год, в зависимости от сезона. Например, несколько недель зал будет декорирован под джунгли — с чучелами животных, которые, кстати, будут тут же и продаваться. В другой раз это может быть морское побережье с соответствующими атрибутами или декорации стадиона.