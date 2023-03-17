Приглашаем представителей СМИ на Деловой форум СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

Уважаемые коллеги!

Ждем вас 11 апреля на Деловом форуме «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях» в МОСКВЕ.

Это хорошая возможность получить новые знания, познакомиться с лучшими проектами и общение с лучшими представителями отрасли.

Место проведения — город Москва, Конгресс-центр отеля «Гамма-Дельта-Измайлово» (Измайловское шоссе, д. 71, корп.4 Г-Д).

Организаторы: Медиагруппа «Журналист» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ПРОГРАММЕ:

• выступление российских медиа экспертов и практиков;

• презентация успешных бизнес-кейсов.

• вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2023»,

• награждение победителей конкурсов Главный редактор года, Золотой Лотос, Хрустальная матрешка, Маленький принц, Лучшее корпоративное издание, Лучший дизайн СМИ.

На форуме мы обсудим ситуацию на печатном рынке, потенциал и направления развития российских СМИ, обменяемся успешным опытом по созданию качественного контента. Эксперты расскажут о работе печатных СМИ на различных он-лайн платформах с аудиторией, дадут практические рекомендации и многое другое.

Заявки на участие принимаются до 7 апреля. (Форма заявки — во вложении)

по e-mal: info@jrnlst.ru

Участники Делового форума могут забронировать гостиничный номер в отеле «Гамма» в режиме онлайн по промокоду, который предоставляется после получения заявки на участие.

Участие БЕСПЛАТНОЕ

Дополнительная информация на zolfondpress.ru, по e-mail: info@jrnlst.ru, тел (8 499) 152 34 73, 910 450 71 69.