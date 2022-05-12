Опубликована программа Делового форума «Качественная пресса и перспективы её развития»

КОГДА И ГДЕ

Дата проведения: 24 мая, начало в 11.00

Место проведения: отель «Гамма-Дельта-Измайлово, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 4 Г-Д, Конгресс-центр, конференц-зал «Суздаль»

Формат: офлайн/онлайн

Участие бесплатное.

ПРОГРАММА

10.30 — Начало регистрации. Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2022»

11.00 — 13.00 — Открытие форума. Любовь Петрова, генеральный директор Медиагруппы «Журналист», главный редактор журнала «Журналист»

Приветствие к участникам. Гумерова Л.С., председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре.

МЕДИА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ

Юрий Казаков, сопредседатель общественной Коллегии по жалобам на прессу

Надежда Ажгихина, редактор журнала «Журналист»

13.00 — 13.30 — Кофе-пауза

13.30 – 15.00 — ИТОГИ ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ - 2022»

Елена Вартанова, председатель экспертного совета Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы», декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

Эксперты проекта

Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна», руководитель Медиагруппы «Феномен» (г. Санкт-Петербург)

15.00 — 16.00 ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ СМИ 2021/22 гг.

Светлана Ковалевская, главный редактор журнала «Главбух» (г. Москва)

Елена Баластаева, главный редактор газеты «Приволжская правда» (Нижегородская область, г. Лысково)

Алена Ласовская, главный редактор газеты «Югорский вестник» (ХМАО, г. Югорск)

Юлия Мызникова, главный редактор газеты «Богатая грядка» (Челябинская область, г. Миасс)

16.00 — НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ СМИ

По окончании церемонии неформальное общение с бокалом шампанского

РЕГИСТРАЦИЯ:

Для регистрации на ежегодный ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «Качественная пресса и перспективы ее развития» заполните форму.