Проект программы Делового форума СМИ «Качественная пресса. Жизнь в новых реалиях»

11 апреля, Конгресс-центр, конференц-зал «Суздаль», ДЕЛОВОЙ ФОРУМ «КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕССА. ЖИЗНЬ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»

10.00 — 11.00 – Начало регистрации. Вручение Знака отличия «Золотой фонд прессы-2023».

11.00 — 12.30 – Открытие форума. Любовь Петрова, генеральный директор Медиагруппы «Журналист», главный редактор журнала «Журналист»

Приветствие к участникам – Лилия Гумерова, председатель Оргкомитета «Золотого фонда прессы», Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре.

МЕДИА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Светлана Дзюбинская, заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России.

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор, академик РАО.

Мария Огай, руководитель Дирекции по развитию бизнеса «подписка», Почта России

Юлия Рожкова, руководитель Департамента по развитию новых направлений бизнеса

Камилла Нигматуллина, зав.каф. цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, доктор политических наук.

Гюзелла Николайшвили, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент факультета креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики», заместитель председателя Координационного совета по социальной рекламе и социальных коммуникациям Общественной палаты РФ, кандидат политических наук.

Ольга Дроздова, руководитель проектов Агентства социальной информации.

12.30 — 13.00 Кофе-пауза. Нетворкинг.

13.00 — 14.30 ИТОГИ ПРОЕКТА «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ - 2023» КАЧЕСТВО КОНТЕНТА.

Эксперты проекта «Золотой фонд прессы» (факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова)

ДИЗАЙН ГАЗЕТЫ — НЕ ДЕЛО ДИЗАЙНЕРОВ

Сергей Мешавкин, эксперт, ведущий рубрики «Школа дизайна» (Медиагруппа «Феномен», г. Санкт-Петербург).

14.30 — 15.00 Кофе-пауза

15.00 — 18.00 ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ КОНКУРСА «ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГОДА». ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ:

«Главный редактор года», «Золотой Лотос», «Хрустальная матрешка», «Маленький принц», «Лучший дизайн СМИ», «Лучшее корпоративное издание».

18.00 – Неформальное общение. Фуршет

12 апреля 2023 года Программа однодневного пресс-тура в Сергиев-Посад

8-45. Отъезд от гостиницы («Гамма-Дельта», Измайлово) в Сергиев-Посад.

10-45. Прибытие в Сергиев-Посад. Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.

12-30. Обед в трапезной.

13-30. Отправление в Историко-художественный и литературный Музей-заповедник «Абрамцево».

14-00. Экскурсия по музею. Встреча с директором музея Ворониной Еленой Константиновной.

16-00. Отъезд в Москву.

Для участия необходимо заполнить заявку. Отправьте ее до 7 апреля на почту info@jrnlst.ru.