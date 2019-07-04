Business Insider изучил новостные привычки «поколения Z»

Теги: 
исследование
соцсети
Июл 4, 2019

Business Insider провёл исследование привычек потребления новостей среди так называемого «поколения Z» (родились после 1996 года).

И вот что выяснилось:

•   Instagram для них — источник политических новостей.

•   65 % опрошенных признались, что проверяют ленту Instagram каждый день.

•   62 % смотрят Youtube каждый день, а 51 % — Snapchat. Facebook — 34 %, а Twitter — 23 %.

•   Для 59 % соцсети — главный источник потребления новостей. На втором месте — ТВ с 50 %. Третьи — друзья (36 %). Новостные издания только на четвёртом месте — 31 %.

Подробности: Business Insider

Источник: MediaMedia.Me
Фото: shutterstock.com
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