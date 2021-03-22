О стандартах работы деловых СМИ и женской интуиции

Анна Брыткова: «Начните с вопроса об орхидеях»
— В деловой журналистике очень большая текучесть кадров. С чем это связано?
— С тем, что не каждый может выдержать такой ритм и темп работы. Ты практически круглосуточно должен находиться на связи, отодвинув на второй план личные и семейные дела. Деловая журналистика — прежде всего журналистика фактов, которые должны тщательно проверяться. Поэтому в деловых СМИ существуют четкие стандарты, нормы, которые должны обязательно выполняться, а это не всегда просто.
— Редакционные требования существуют в каждом деловом СМИ?
— Везде есть определенные стандарты и требования. В одних СМИ, как в «Ведомостях», журналисты подписывают эти документы. В других следование стандартам предполагается по умолчанию. В «Коммерсанте» у нас над каждым рабочим столом висели определенные правила. Например, «нет слов «не дозвонился», «нет слов «мне никто не ответил». Ты обязан получить информацию любым возможным способом, в рамках закона и морали, разумеется.
— Откуда берутся информационные поводы для деловых новостей?
— В первую очередь это общение с людьми — представителями компаний, главами бизнеса. Много читаешь исследований, другие СМИ, материалы которых иногда могут стать поводом для новых публикаций. В последнее время Telegram-каналы заняли свою нишу и генерируют инфоповоды. Иногда что-то интересное можно почерпнуть в соцсетях. Например, журналисты, которые пишут про банки, подписаны на Олега Тинькова. Однако нельзя забывать о том, что любая информация должна тщательно проверяться.
Вот один из примеров. В Forbes было проведено расследование по поводу вакцинации от COVID-19 российской элиты. Все началось с того, что один из топ-менеджеров разместил в социальных сетях пост, что он вакцинировался. Но после того, как мы начали задавать уточняющие вопросы по поводу прививок в России, он удалил этот пост. Мы в своем материале не поставили его фамилию по его же просьбе. Но это уже вопрос этики.
— А вообще этические ситуации часто возникают в работе делового журналиста?
— В основном правила игры всем хорошо понятны. Но если речь идет об эксклюзивной информации, которой владеет узкий круг людей, может возникать вопрос этики.
Спикер может опасаться, что раскрытие информации негативно отразится на нем, и просит не указывать фамилию. В этом случае журналист может не раскрывать свой источник при условии, что он доверяет спикеру, но проверить его по нескольким другим источникам обязан.
— Как качественно выстроить работу с источниками информации?
— Традиционный заход в компании начинается с пресс-службы. Пиарщики охотно дают информацию, всем хочется появляться в «Коммерсанте», «Ведомостях», РБК, Forbes. Безусловно, бывают разные ситуации. Допустим, пресс-служба не может дать комментарий, потому что это негатив для компании. Тогда журналист может написать, что от комментария отказались, но это не лучший вариант для этой компании. Для журналиста же важно уметь быстро реагировать.
Приведу пример. В самом начале работы в Москве, находясь на деловом мероприятии, я оказалась рядом с Алексеем Кудриным, который беседовал с одним предпринимателем. Больше в помещении не было никого. У меня была уникальная возможность после окончания их разговора подойти и задать вопросы Кудрину. Но так получилось, что в тот момент моя сумка с диктофоном была за дверью. Хотела выйти и взять ее, но, открыв дверь, увидела рой телекамер. Уникальная возможность задать вопрос экс-министру финансов была упущена. Эта история меня научила, что в любой момент в кулуарах, в курилке, в туалете, в коридоре, на лестнице ты можешь встретить спикера и должен быть готов разговаривать с ним.
— С большими начальниками как выстраиваете отношения?
— Все индивидуально. Выстраивание дружественных отношений со спикерами — это тоже работа. Кому-то она дается легко, кому-то непросто. Помню, как-то обращалась в один из банков, коллега предупредил: с этой пресс-службой лучше держаться «на расстоянии». Вышло наоборот: для меня знакомство с человеком, отвечающим за пиар этого банка, стало одним из самых ценных.
Если говорить об интервью, то готовишься к ним основательно: смотришь отчетность, изучаешь рынок, составляешь детальный список вопросов. Я как-то брала интервью у топ-менеджера одного банка, он мне наговорил столько, что я написала еще три материала. Спикер — это человек, которого надо расположить к себе. Один раз, войдя в кабинет руководителя крупного банка, увидела там огромное количество белых орхидей. У меня был большой список вопросов по финансовой отчетности, по стратегии развития банка, но разговор я начала с вопроса об орхидеях. Оказалось, это его хобби, и этот разговор позволил мне установить с ним личный контакт.
— Я знаю, что вы окончили факультет журналистики УрФУ. Как получилось, что связали свою жизнь с деловой журналистикой? Ведь в регионе деловых изданий не так много.
— В какой-то степени случайно. Услышала от однокурсницы, что она хочет пройти стажировку в «Коммерсанте», и пришла туда просто из любопытства. Интерес к теме подогрел еще и спецкурс по деловой журналистике, который вела Ирина Перечнева, редактор журнала «Эксперт-Урал». Я достаточно закрытый человек, и мне легче работать там, где строго определены правила, есть четкие стандарты работы с информацией. Деловая журналистика — это в чем-то вызов и преодоление. Ты должен в каждом тексте показать точку зрения разных, но весомых экспертов. Если не хватает информации, нужно постараться ее добыть.
— Каким образом?
— Часто работа в кулуарах экономических форумов выходит на первый план. И здесь не дай бог, чтобы журналист конкретного издания услышал новость, а ты не услышал. При этом ты постоянно должен быть в теме. Возьмем, например, введение санкций, как было в 2014 году из-за Крыма. Мы тогда поехали на Петербургский международный экономический форум. Новости менялись буквально каждую минуту, поэтому приходилось одновременно и работать со спикером, и в телефоне следить за новостями. Если ты задашь вопрос, который уже не актуален, получится пустая работа. Экономические новости очень быстро меняются, поэтому работа постоянно держит в тонусе. В этом драйв, но в этом и напряжение. Это еще одна причина, почему в деловой журналистике текучка кадров большая.
Анна Брыткова окончила факультет журналистики УрФУ, с 2006 года работала в «Коммерсант-Урал» старшим корреспондентом, с 2011 года — редактор клиентских изданий в СКБ «Контур», с 2013 года — корреспондент, затем обозреватель Банки.ру, с августа 2020-го по январь 2021 года — корреспондент канала «Финансы и инвестиции» Forbes.
Дважды побеждала в конкурсе «Микрофинансирование и развитие». Победитель конкурса журналистов по финансовой грамотности Министерства финансов РФ «Дружи с финансами».