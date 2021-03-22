О стандартах работы деловых СМИ и женской интуиции

— В деловой журналистике очень большая текучесть кадров. С чем это связано?

— С тем, что не каждый может выдержать такой ритм и темп работы. Ты практически круглосуточно должен находиться на связи, отодвинув на второй план личные и семейные дела. Деловая журналистика — прежде всего журналистика фактов, которые должны тщательно проверяться. Поэтому в деловых СМИ существуют четкие стандарты, нормы, которые должны обязательно выполняться, а это не всегда просто.

— Редакционные требования существуют в каждом деловом СМИ?

— Везде есть определенные стандарты и требования. В одних СМИ, как в «Ведомостях», журналисты подписывают эти документы. В других следование стандартам предполагается по умолчанию. В «Коммерсанте» у нас над каждым рабочим столом висели определенные правила. Например, «нет слов «не дозвонился», «нет слов «мне никто не ответил». Ты обязан получить информацию любым возможным способом, в рамках закона и морали, разумеется.

— Откуда берутся информационные поводы для деловых новостей?

— В первую очередь это общение с людьми — представителями компаний, главами бизнеса. Много читаешь исследований, другие СМИ, материалы которых иногда могут стать поводом для новых публикаций. В последнее время Telegram-каналы заняли свою нишу и генерируют инфоповоды. Иногда что-то интересное можно почерпнуть в соцсетях. Например, журналисты, которые пишут про банки, подписаны на Олега Тинькова. Однако нельзя забывать о том, что любая информация должна тщательно проверяться.

Вот один из примеров. В Forbes было проведено расследование по поводу вакцинации от COVID-19 российской элиты. Все началось с того, что один из топ-менеджеров разместил в социальных сетях пост, что он вакцинировался. Но после того, как мы начали задавать уточняющие вопросы по поводу прививок в России, он удалил этот пост. Мы в своем материале не поставили его фамилию по его же просьбе. Но это уже вопрос этики.

— А вообще этические ситуации часто возникают в работе делового журналиста?

— В основном правила игры всем хорошо понятны. Но если речь идет об эксклюзивной информации, которой владеет узкий круг людей, может возникать вопрос этики.