Деловая журналистика: как войти в отрасль и удержаться на плаву

О том, как изменился рынок деловой журналистики за последние десять лет, как молодым авторам искать себе вакансии и как профессионально развиваться в этой сфере.

Сколько деловой журналист зарабатывает?

Поворотным моментом для всей деловой журналистики в России стал 2014 год. Тогда были внесены поправки в закон «О СМИ», согласно которым иностранцам запрещалось владеть более чем 20% медиа. После чего стандарты в деловой журналистике стали постепенно меняться. Речь идет о том, что в российских СМИ, принадлежащих международным холдингам, за основу были взяты западные стандарты работы. Например, ньюсмейкеры не могли влиять на заголовки, лид, фактуру в тексте, да и дозвониться до иностранных акционеров газеты и потребовать снять материал или убрать неугодную информацию из текста было непросто. А до российских владельцев газет можно достучаться и надавить.

Раньше в редакциях крупных международных медиахолдингов строго соблюдали стандарты, прописанные во внутренних документах и гайдах. Например, нельзя было принимать подарки дороже определенной суммы денег (обычно это 50–100 долларов), заниматься рекламной деятельностью или PR, писать статьи «на правах рекламы». Поэтому раньше редакция никогда не пересекалась с работой коммерческого отдела. Сегодня от этих стандартов отходят, а новых сотрудников часто даже не предупреждают про некоторые стандарты работы.

Зарплаты в журналистике не повышались, наверное, лет 10–15. СМИ переживают не лучшие времена: трафик и объемы рекламы снижаются. Максимальная зарплата редактора в одном из рейтинговых деловых изданий в Москве — 95–100 тысяч рублей, корреспонденты получают меньше — 65–70 тысяч рублей. В Петербурге картина более удручающая: средние зарплаты у корреспондентов 40–60 тысяч рублей.

Поэтому со временем некоторые журналисты видят для себя перспективы в сфере пиара и переходят на работу в пресс-службы компаний. В Москве в среднем зарплаты — 150 тысяч, но с опытом работы можно претендовать на 200 тысяч рублей и выше.

Тренды журналистики

В целом в журналистике наблюдается интересный тренд: большие корпорации стали покупать себе медиа. Причем СМИ для них не являются профильным бизнесом. Например, недавно один из лидеров розничного рынка сеть «Магнит» купила активы издательского дома «Гастроном», который выпускает несколько журналов о рецептах и кулинарии. А компания Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток») в прошлом году запустила собственное медиа food.ru​ с полезным контентом для потребителей. Конечно, один из наиболее ярких примеров успешного медиа, принадлежащих корпорациям, — это «Тинькофф журнал» от банка Тинькофф. Его ежемесячная аудитория — 9–10 млн человек в месяц. Для сравнения, у лидера в категории онлайн-СМИ rbc.ru ежемесячная аудитория составляет 100 млн человек.