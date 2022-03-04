Деловая журналистика: как войти в отрасль и удержаться на плаву

Рассказывает Амера Карлос, экс-редактор отдела потребительского рынка «Делового Петербурга» и экс-редактор рубрики «Бизнес» в «Собака.ру»
О том, как изменился рынок деловой журналистики за последние десять лет, как молодым авторам искать себе вакансии и как профессионально развиваться в этой сфере.
Сколько деловой журналист зарабатывает?
Поворотным моментом для всей деловой журналистики в России стал 2014 год. Тогда были внесены поправки в закон «О СМИ», согласно которым иностранцам запрещалось владеть более чем 20% медиа. После чего стандарты в деловой журналистике стали постепенно меняться. Речь идет о том, что в российских СМИ, принадлежащих международным холдингам, за основу были взяты западные стандарты работы. Например, ньюсмейкеры не могли влиять на заголовки, лид, фактуру в тексте, да и дозвониться до иностранных акционеров газеты и потребовать снять материал или убрать неугодную информацию из текста было непросто. А до российских владельцев газет можно достучаться и надавить.
Раньше в редакциях крупных международных медиахолдингов строго соблюдали стандарты, прописанные во внутренних документах и гайдах. Например, нельзя было принимать подарки дороже определенной суммы денег (обычно это 50–100 долларов), заниматься рекламной деятельностью или PR, писать статьи «на правах рекламы». Поэтому раньше редакция никогда не пересекалась с работой коммерческого отдела. Сегодня от этих стандартов отходят, а новых сотрудников часто даже не предупреждают про некоторые стандарты работы.
Зарплаты в журналистике не повышались, наверное, лет 10–15. СМИ переживают не лучшие времена: трафик и объемы рекламы снижаются. Максимальная зарплата редактора в одном из рейтинговых деловых изданий в Москве — 95–100 тысяч рублей, корреспонденты получают меньше — 65–70 тысяч рублей. В Петербурге картина более удручающая: средние зарплаты у корреспондентов 40–60 тысяч рублей.
Поэтому со временем некоторые журналисты видят для себя перспективы в сфере пиара и переходят на работу в пресс-службы компаний. В Москве в среднем зарплаты — 150 тысяч, но с опытом работы можно претендовать на 200 тысяч рублей и выше.
Тренды журналистики
В целом в журналистике наблюдается интересный тренд: большие корпорации стали покупать себе медиа. Причем СМИ для них не являются профильным бизнесом. Например, недавно один из лидеров розничного рынка сеть «Магнит» купила активы издательского дома «Гастроном», который выпускает несколько журналов о рецептах и кулинарии. А компания Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток») в прошлом году запустила собственное медиа food.ru с полезным контентом для потребителей. Конечно, один из наиболее ярких примеров успешного медиа, принадлежащих корпорациям, — это «Тинькофф журнал» от банка Тинькофф. Его ежемесячная аудитория — 9–10 млн человек в месяц. Для сравнения, у лидера в категории онлайн-СМИ rbc.ru ежемесячная аудитория составляет 100 млн человек.
Сегодня много вакансий на сайтах подбора персонала (типа hh.ru и superjob) в разделе «Журналистика» именно от корпораций, они ищут редакторов и копирайтеров для ведения собственных медиаплатформ.
Кто такой деловой журналист?
Раньше некоторые деловые СМИ (особенно принадлежащие международным медиахолдингам) предпочитали в качестве авторов людей с экономическим образованием, считалось, что они корректней будут подавать информацию. Позже от этой практики отказались и вновь стали набирать журналистов, но подковывать их в экономических вопросах. Например, в «Деловом Петербурге» сотрудников редакции обязывали пройти специальный ликбез в одном из институтов, который оплатила редакция.
Журналист в начале карьерного пути первые полгода тратит на то, чтобы разобраться в теме, наработать контакты, понять актуальную повестку. Обычно с контактами помогают коллеги: делятся телефонами и советуют, к кому из спикеров по какой теме лучше обращаться. При этом, конечно, надо читать, что пишут другие СМИ, посещать отраслевые конференции, общаться с экспертами, звонить время от времени участникам рынка за новостями. Бывает так, что ньюсмейкеры иногда сами спрашивают на встречах у журналистов новости по рынку: что, где интересного происходит.
Со временем журналист начинает ориентироваться в своей теме как рыба в воде, ориентироваться в ключевых показателях, общаться с предпринимателями «на одном языке» и на равных. Вот, что о своем опыте вспоминает Амера:
— Как-то к нам в редакцию позвонил предприниматель, чтобы рассказать новость. «Я планирую открыть сеть продуктовых магазинов у дома и хотел, чтобы вы об этом написали». Я его расспросила о проекте и поняла, что у него ничего не выйдет. Предприниматель хотел окупить каждый магазин за 10 месяцев. Я, конечно, понимала, что это нереально, обычно срок окупаемости на такие объекты был около двух лет. И эксперты, которых я опрашивала для этого текста, подтвердили мою точку зрения. Мы текст написали, а компания, открыв 7 или 8 магазинов, в итоге обанкротилась.
Как войти в деловую журналистику?
Как начать свой путь в деловой журналистике — на фрилансе или в редакции — выбор каждого. На фрилансе легче опытным журналистам, у которых есть наработанная база источников, связи и понимание процессов. Но есть и большой минус — нельзя гарантировать стабильный доход, от месяца к месяцу он варьируется. А вот новичкам полезнее начинать карьеру в редакции. Находясь в опенспейсе, можно прокачаться в том, как разговаривать по телефону с ньюсмейкерами (большая часть важной фактуры берется именно так), какие вопросы задавать, как формулировать, узнать, какие бывают внештатные ситуации и как редакция их решает.
При этом, достигнув определенного уровня, журналисты часто меняют редакцию. Амера Карлос начинала в «Деловом Петербурге», где прошла путь от стажера до редактора отдела потребительского рынка. Среди других мест ее работы: экономическое агентство ПРАЙМ (подразделение ТАСС), «РБК-Петербург», «Собака.ru». В настоящее время Амера выбрала для себя фриланс. Так что вакантные места в деловой журналистике периодически появляются.
Алгоритм устройства стажером в редакцию на самом деле простой. Амера, например, изначально приехала из Владивостока в Петербург устраиваться на телевидение.
— Надо просто периодически обзванивать редакции, писать письма главному редактору или редактору отдела, в который хочешь попасть. В письме все должно быть просто и по делу: хочу у вас работать, есть ли вакансия?
Проблемой может стать интеграция в рабочий процесс, особенно если у журналиста нет совсем никакой базы. Тут Амера советует быть более активным и не бояться задавать вопросы коллегам: по ее наблюдениям, стажеры бывают молчаливы и зажаты. Обычно им дают несложную техническую работу, например просмотреть сайты судов или проверить по специальной базе конкретные компании. Писать самостоятельно новости стажерам доверяют редко. Своих подопечных Амера иногда просила позвонить эксперту и получить небольшой комментарий для текста. Но на проведение интервью с бизнесменами на начальном этапе рассчитывать точно не стоит. Журналист, хоть и начинающий, все равно представляет редакцию и может «испортить контакт».
Расширять нужно не только объем знаний, но и базу контактов. Для этого необходимо ходить на публичные мероприятия. Крупные встречи, вроде Петербургского международного экономического форума, для делового журналиста, мало полезны с точки зрения расширения контактов. Это пафосные, имиджевые мероприятия, у них слишком насыщенная повестка. Если за неделю-полторы не договориться со спикером об интервью на таком форуме, то выловить его и задержать на 20–30 минут будет сложно, потому что время между сессиями обычно 10–15 минут и у них все расписано по минутам.
Но обязательно стоит посещать отраслевые конференции, это поможет ориентироваться в актуальной повестке, понимать проблемы и тренды и познакомиться со спикерами. Так, Амера долго писала про розничную торговлю и выбирала для себя в этой сфере самые интересные конференции, которые в основном проходят в Москве раз в два-три месяца: среди них New Retail Forum, Retail Tech, DIY Forum.