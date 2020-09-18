Что пошло не так в старой бизнес-модели печатных СМИ и можно ли это исправить

«Смартфон в нашем кармане, позволяющий получать бесплатный доступ к новостному контенту, стал почти идеальным сдерживающим фактором для покупки газеты на следующий день. Теперь мы потребляем больше новостей, но меньше газет, — говорит Ник Хопкинс. — То, что когда-то Руперт Мердок называл «золотой рекой рекламы», уходит в прошлое. Золотые реки пересыхают, тиражи печатных СМИ падают и, казалось бы, логично «обвинить» в этом новые технологии и развитие интернета. Однако не все так однозначно».

Ник Хопкинс, сам газетчик с большим стажем, подчеркивает, что любит газету и считает, что говорить о ее смерти совершенно преждевременно. Он убежден, что выход — в активном взаимодействии традиционных СМИ с интернет-ресурсами, в использовании интернет-платформ.

В 2020 году в Австралии на долю интернет-СМИ приходится 48% информации, остальные 52% принадлежат все же офлайн-медиа: телевидению, радио, газетам и журналам и т. д. Одновременно, согласно результатам исследования AlphaBeta, каждый пятый взрослый австралиец считает соцсети основным источником новостей.

Вместе с тем прибыль общего рекламного рынка в Австралии, по информации AlpfaBeta, с 2002 по 2018 год выросла с 8,9 до 16,6 миллиарда долларов именно за счет появления интернет-рекламы. Особенно большая доля приходится на целевую рекламу, которая распространяется через поисковые системы браузеров.

«Стоит вам захотеть купить велосипед, набрать запрос в поисковике, и потом несколько дней предложения с велосипедами будут вылезать даже тогда, когда вы просто читаете новости, — говорит Хопкинс. — Но деньги от рекламы при этом идут не журналистам».

Однако Ник Хопкинс считает, что повод для оптимизма у печатных СМИ все же есть.

Нарушенная бизнес-модель уже сейчас активно переделывается с помощью новых технологий: это касается и распространения, и аналитики, и рекламы, и подписки. Взносы читателей и подписки меняют экономику публикации новостей.

«Сегодня есть запрос на проверенную, профессионально поданную информацию, — говорит Хопкинс. — За четверть века с тех пор, как я был начинающим газетным журналистом, индустрия новостей радикально изменилась. На это ушли годы проб и ошибок, но теперь есть пути, которые ведут к прибыли и процветанию».

Печатные СМИ приспосабливаются к новым условиям. Сотрудничества с ними в свою очередь ищут и интернет-гиганты, такие как Google, Yahoo и другие.

Ник Хопкинс сказал, что сейчас Google работает над новыми продуктами, которые позволят платить издателям за высококачественный контент. А это, в свою очередь, даст СМИ возможность получать новый доход через цифровые каналы.