Школа дизайна: что не так с фотографиями в наших деловых газетах

Фотография в газете — это не картинка. Отлейте эти слова в бронзе или хотя бы распечатайте на листочке четвертого формата и повесьте над столом редактора, ответсека или верстальщика. В зависимости от того, кто принимает решения выбора фотографий и их подачи на полосах. Фотография — это тоже информация. Такая же полновесная, как и текст. Во всяком случае, в журналистике. Если вы считаете, что занимаетесь именно журналистикой, то это — ваше главное правило в оформлении. Любая иллюстрация в новостном тексте — это именно информация. И ее единственная задача — доказать текст. Подтвердить: то, что вы написали, — самая настоящая правда, а не высосанная из пальца ерунда. Именно поэтому в журналистике ценность фотоснимков не в их фотографических и полиграфических качествах, а — в доказательности. А значит, в новостной прессе фотография, сделанная на дешевый китайский смартфон, может быть в тысячу раз ценнее, чем работа профессионального фотографа.

Уже на этом пункте российская элита прессы расписывается в своем пренебрежении к журналистике как таковой. Фотографии у них, как правило, натягиваются как чулки на голову. Отсюда и подписи соответствующие. Оригинально? Да. Доказательно? Ни капли. По сути, ими придуман новый формат фотоиллюстраций — метафоричный. Имеет право на жизнь? А пуркуа бы и не па? Но только если читатель принимает такие правила игры, заведомо понимая, что редакция пусть и не со зла, но все-таки его дурит. Но еще раз повторюсь — с журналистикой такая подача не имеет ничего общего. От слова совершенно.