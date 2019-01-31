Спецкомандировка

Конечно, в командировку правильнее ехать самому по себе, не по заказу и не с начальством. Последнее во всех отношениях сытнее, но зато первое во всех отношениях честнее. Или тебя элементарно покупают (а за сытость всегда надо платить), или ты смотришь на окружающую жизнь незамутненным взором независимого корреспондента.

Хотя, признаемся честно, мало кто избежал этой участи — быть в свите высокого начальства или же кушать дорогие пирожные, оплаченные крупной госкорпорацией.

И у меня такое было. Причем случилось оно буквально в первые месяцы работы на Шестом этаже, в редакции «Комсомольской правды», которую тогда возглавлял Борис Дмитриевич Панкин. Взяли меня в знаменитую газету прямо со студенческой скамьи, оформили литсотрудником, но вот беда — московской пропиской обеспечить не смогли. А потому мыкался я по гостиницам, а случалось, ночевал прямо в редакции, в комнате номер 613, на старом прокуренном диване.

Однажды в субботу меня срочно вызвали к главному. До этого я видел его только издали и, конечно, страшно робел. Панкин казался мне небожителем, он почти всегда был суров, немногословен, держал дистанцию, не опускаясь до общения с рядовыми сотрудниками. Неужели сейчас уволят? — думал я, входя в обитый деревянными панелями кабинет. Панкин сидел там в окружении своих замов. Он мельком взглянул на меня и молвил:

— Через три часа вы отправляетесь в командировку на Дальний Восток вместе с главной «держимордой» Советского Союза.

— С кем? — не понял я.

— С министром внутренних дел Щелоковым, — поморщился шеф оттого, что ему пришлось разжевывать очевидное.

Я оробел еще больше — и от самой обстановки, и от таких крамольных речей. Назвать соратника Леонида Ильича Брежнева «главной держимордой»? Ничего себе! Я решил, что Панкин меня с кем-нибудь перепутал.

— Но, Борис Дмитриевич, я же работаю в оборонно-спортивном отделе. Какое отношение это имеет к МВД?

Главный сурово обернулся к своим заместителям:

— Он что, правда, такой тупой или претворяется? — И ко мне: — Вам, молодой человек, московская прописка нужна?

— Н-н-ужна, — я стал заикаться от испуга.

— Тогда через три часа быть во Внуково. Сначала летите в Хабаровск, а дальше вам все объяснят.