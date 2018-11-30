В МИД рассказали, почему зарубежные СМИ должны получать статус иноагента

Москва продолжит наделять статусом иноагентов в РФ иностранные СМИ в качестве ответной меры, пока отношение к российским медиа за рубежом не придет в норму, заявил и.о. замдиректора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич на круглом столе «Свобода выражения мнений в цифровой среде в контексте обсуждения проблематики международной информационной безопасности на профильных международных площадках»:

Ответные меры в отношении СМИ тех государств, которые применяют необоснованные и противоречащие основным международным юридическим и правовым обязательствам ограничения, — это наше святое право, которое мы в частности уже реализовали в отношении ряда американских СМИ на территории России. Имеется в виду маркировка «иностранный агент»

Он добавил, что Россия немедленно снимет любые ограничения на зарубежные СМИ, как только «и к нашим СМИ будут относиться там нормально».

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Поправки о статусе СМИ —иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.