В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную журналисту Олесю Бузине

В Москве презентовали книгу «Слово как оружие», посвященную 50-летию со дня рождения известного писателя Олеся Бузины, который был убит в апреле 2015 года.

Олесь Бузина — украинский журналист-оппозиционер, писавший громкие статьи. Книга — сборник лучших журналистских статей Олеся за более чем 20 лет. Она начинается словами: «Я простой писатель. Не террорист. Не повстанец. Я пишу правду. Кроме слова правды у меня оружия нет».

На презентации книги присутствовала мама журналиста Валентина Бузина, которая рассказала о сыне и его борьбе за правду:

Все его материалы, все то, что он писал, все его творчество пронизаны правдой. Везде ссылки есть на те исторические факты, о которых он говорил. Он много работал в архивах, там нигде нет лжи. Да, у него были очень острые статьи, очень острые, он критиковал власть, но как по мне, он исполнял свой профессиональный долг. Он мне сказал: «Я никогда не лгу, я говорю только правду, и ты не бойся, за слово правды не убивают». Но, как видите, случилось по-другому, пятый год как моего сына нет.

Елена Вавилова, журналист, редактор-составитель книги «Слово как оружие»:

Слово Олеся учило людей понимать суть событий и явлений, Слово открывало глаза людям на правду, на историю, потому что Украина в том виде, в котором она сейчас существует — это государство, даже не знаю как подобрать поточнее определение, но это не Украина Олеся, это та Украина, против которой он боролся силой своего слова.

Фото: buzina.org