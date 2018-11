BuzzFeed News запустило сбор пожертвований

Онлайн-издание BuzzFeed News с понедельника начало сбор пожертвований с читателей. С их помощью медиа хочет поддержать 250 журналистов и редакторов, работающих в BuzzFeed News и сотрудничающих с редакцией.

Каждый желающий может оформить одну из подписок: за $5 в месяц они будут получать эксклюзивные рассылки с главными новостями и дополнительной информацией. За $100 в год они также получат сумку BuzzFeed News.

В августе редакция в тестовом режиме дала читателям возможность делать одноразовые пожертвования на сумму от $5 до $100. Среднее пожертвование составило более $20, а некоторые читатели попросили добавить способ поддерживать издание на постоянной основе, отчиталась перед сотрудниками директор отдела новостей BuzzFeed News Лиза Тоцци.

BuzzFeed News планирует построить сообщество лояльных читателей, но вводить paywall или другие платные сервисы не будет, заверил представитель издания. BuzzFeed News — не первое медиа, которое собирает добровольные пожертвования среди читателей, подобные программы подписки есть у The Guardian, The New York Times, The Atlantic и Quartz.

Фото: shutterstock.com