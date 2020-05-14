Buzzfeed закрывает свои офисы в Великобритании и Австралии и отправляет людей в неоплачиваемые отпуска

Таким образом компания сужает свой рынок до размеров одной страны. В Buzzfeed заявили, что теперь будут фокусироваться на темах, которые «выстреливают в США», а не по всему миру.

В итоге без работы окажутся 10 человек из британского офиса и 5 из австралийского. При этом, в Великобритании все же останутся несколько человек, которые будут освещать мировые новости для головного издания. Остальные же, по словам источника Guardian, «вряд ли вернутся в офис» после отпусков. Причина — падение рекламных доходов, на которые живёт издание. Этот доход с международного бизнеса упал на 35%,

В Великобритании Buzzfeed начал свою деятельность шесть лет назад. Но в последние годы у местного офиса есть проблемы. С 2018 года работники уходят сами или его сокращают.