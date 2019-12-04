Дмитрий Быков, журналист и писатель: «Я научился давать по башке внутреннему цензору»

— Откуда берется самоцензура?

— Она появляется в результате подозрений в экстремизме, в ограничении телевизионной свободы, в результате запретов на какие-то темы, экспертов, в появлении черных списков, стоп-листов, в недопуске каких-либо людей в СМИ. Особенно самоцензура появляется в результате возбуждения дел уже напрямую уголовных иногда за клевету, иногда за разжигание ненависти или вражды, а иногда за искажение слов. Сейчас все обложено вот этими уголовными делами. И появляются трусость и падение интеллектуального уровня. Вот и все.

— Внутренний редактор и цензор — это одно и то же?

— Нет. Редактор и цензор — это разные вещи. Внутренний редактор во мне, например, есть. Он мне говорит, где и с кем мне посоветоваться и где себя ограничить. А внутренний цензор мне просто запрещает какие-то вещи делать. Я борюсь с ним и как-то себя от него изолирую. Я научился давать ему по башке, чтобы он затыкался и не лез в мою жизнь.

— Но вы свободный человек. Можете сказать, что не хотите здесь работать, — и уйти. А для большинства журналистов в России это невозможно.

— Нет, почему? Работая в газете, я же не свободен. Я тоже борюсь с этим внутренним цензором, потому что я помню очень хорошо 90-е годы и умею погружать себя в ту обстановку. Егор Яковлев говорил: «Пишите так, чтобы меня сняли». Вот я и стараюсь писать так, чтобы ну пусть не главного редактора сняли, но чтобы на газету обратили внимание. Лучший способ борьбы с внутренним цензором — это тщеславие. Тщеславие мне позволяет не сдаваться.

— Связываете ли вы самоцензуру с ответственностью журналиста перед аудиторией, коллегами?

— Нет. Ответственность — это ваша ответственность за то, что происходит в стране. А самоцензура — это ваша трусость, страх упомянуть какие-то ключевые вещи.