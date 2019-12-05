Бюджет РФ пересмотрели в пользу СМИ

Президент РФ подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет до 2022 года. Проект характеризуется, в частности, ростом бюджетных расходов на государственные телеканалы. Так, их финансирование увеличится на 13,185 млрд рублей.

АНО «ТВ-Новости» получит 1,594 млрд рублей для телеканала Russia Today, а МИА «Россия сегодня» — 337 млн рублей сверх уже запланированных субсидий, 4 млрд бюджетных рублей переведут ВГТРК. Ранее субсидии уже получил «Первый канал».

В целом документ характеризуется ростом бюджетных расходов на дополнительное финансирование силовых ведомств и государственных банков, а также сокращением затрат на гражданскую медицину, социальное обеспечение и образование. Общая сумма бюджетных расходов увеличивается на 247,9 млрд рублей, при этом бюджет на ближайшие три года остаётся профицитным.

Ранее сообщалось, что правительство выделит развлекательным телеканалам две субсидии в размере 1,1 млрд руб. и 6,1 млрд рублей. Обе субсидии предназначены на оплату услуг по распространению сигнала в малых населенных пунктах.